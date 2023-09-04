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الوكالة الدولية للطاقة الذريّة ((تأسف)) لعدم تعاون إيران

9/4/2023 7:16:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

فيينا‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬أعربت‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬عن‭ ‬أسفها‭ ‬أمس‭ ‬لعدم‭ ‬تحقيق‭ ‬إيران‭ ‬أي‭ ‬تقدّم‭ ‬بشأن‭ ‬مسائل‭ ‬عالقة‭ ‬بينها‭ ‬إعادة‭ ‬نصب‭ ‬كاميرات‭ ‬لمراقبة‭ ‬برنامج‭ ‬طهران‭ ‬النووي‭ ‬وتوضيح‭ ‬مسألة‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬آثار‭ ‬يورانيوم‭ ‬في‭ ‬موقعين‭.‬

لكن‭ ‬إيران‭ ‬خففت‭ ‬وتيرة‭ ‬إنتاجها‭ ‬اليورانيوم‭ ‬المخصّب‭ ‬بنسبة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬60‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬وهي‭ ‬نسبة‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬يحتاجها‭ ‬تصنيع‭ ‬قنبلة،‭ ‬بحسب‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭.‬

كما‭ ‬تراجع‭ ‬مجمل‭ ‬مخزونها‭ ‬من‭ ‬اليورانيوم‭ ‬المخصّب‭ ‬بفعل‭ ‬أسباب‭ ‬تقنية‭ ‬وإن‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬أعلى‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬الحد‭ ‬المنصوص‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬اتفاق‭ ‬2015‭ ‬المنهار‭ ‬حاليا‭ ‬بين‭ ‬طهران‭ ‬والقوى‭ ‬الدولية،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬تقريرين‭ ‬للوكالة‭.‬

ويأتي‭ ‬التقريران‭ ‬اللذان‭ ‬اطلعت‭ ‬عليهما‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬على‭ ‬اجتماع‭ ‬مرتقب‭ ‬لحكام‭ ‬مجلس‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬لمراجعة‭ ‬التقدّم‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬مخاوف‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭. ‬

وأشارت‭ ‬الوكالة‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬تسجيل‭ ‬‮«‬أي‭ ‬تقدّم‭ ‬إضافي‮»‬‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلّق‭ ‬بإعادة‭ ‬نصب‭ ‬بعض‭ ‬معدات‭ ‬المراقبة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تفعيلها‭ ‬بموجب‭ ‬اتفاق‭ ‬2015‭ ‬النووي،‭ ‬وأزالتها‭ ‬إيران‭ ‬لاحقا‭.‬

تعهّدت‭ ‬طهران‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬إعادة‭ ‬تشغيل‭ ‬معدات‭ ‬المراقبة‭ ‬التي‭ ‬فصلتها‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬2022‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تدهور‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬الغرب‭. ‬

كما‭ ‬نددت‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬بعدم‭ ‬تمكنها‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬البيانات‭ ‬التي‭ ‬سجّلتها‭ ‬كاميرات‭ ‬المراقبة‭ ‬التابعة‭ ‬لها‭ ‬منذ‭ ‬فبراير‭ ‬2021‭. ‬وقالت‭ ‬‮«‬منذ‭ ‬يونيو‭ ‬2022،‭ ‬البيانات‭ ‬المسجّلة‭ ‬الوحيدة‭ ‬الموجودة‭ ‬هي‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬جمعتها‭ ‬كاميرات‭ ‬نُصبت‭ ‬في‭ ‬ورشات‭ ‬في‭ ‬أصفهان‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬2023‮»‬،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬لا‭ ‬غنى‭ ‬عن‮»‬‭ ‬توفير‭ ‬إيران‭ ‬إمكانية‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬جميع‭ ‬البيانات‭ ‬المسجّلة‭ ‬الموجودة‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬إشارتها‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬تحقيق‭ ‬إيران‭ ‬تقدّم‭ ‬في‭ ‬تفسير‭ ‬المواد‭ ‬النووية‭ ‬غير‭ ‬المعلنة‭ ‬التي‭ ‬عُثر‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬ورامين‭ ‬وتورقوزآباد،‭ ‬قالت‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬طلبت‭ ‬بأن‭ ‬تتعاون‭ ‬إيران‭ ‬مع‭ ‬الوكالة‭ ‬بجديّة‭ ‬وبشكل‭ ‬مستدام‭ ‬باتّجاه‭ ‬الإيفاء‭ ‬بالالتزامات‮»‬‭. ‬

ولطالما‭ ‬وتّرت‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭. ‬

وأفادت‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬منفصل‭ ‬بأن‭ ‬مخزون‭ ‬إيران‭ ‬الإجمالي‭ ‬من‭ ‬اليورانيوم‭ ‬المخصّب‭ ‬كان‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬مايو،‭ ‬ولكنه‭ ‬أعلى‭ ‬بـ‭ ‬18‭ ‬مرّة‭ ‬من‭ ‬الحد‭ ‬المنصوص‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬اتفاق‭ ‬2015‭. ‬

وقدّر‭ ‬مخزون‭ ‬إيران‭ ‬الإجمالي‭ ‬من‭ ‬اليورانيوم‭ ‬المخصّب‭ ‬بـ3795 , 5‭ ‬كلج‭ ‬حتى‭ ‬19‭ ‬اغسطس‭ ‬بانخفاض‭ ‬قدره‭ ‬949‭ ‬كلغ‭ ‬عن‭ ‬مايو،‭ ‬بحسب‭ ‬الوكالة‭. ‬وينص‭ ‬اتفاق‭ ‬2015‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬أقصى‭ ‬يبلغ‭ ‬202 , 8‭ ‬كلج‭.‬

وبات‭ ‬مخزون‭ ‬اليورانيوم‭ ‬المخصّب‭ ‬بنسبة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬60‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬قدره‭ ‬121 , 6‭ ‬كلج،‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬114 , 1‭ ‬كلج‭ ‬في‭ ‬مايو‭.‬

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