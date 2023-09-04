Tuesday, 05 September 2023 02:52 GMT

بوتين: العودة إلى اتفاق الحبوب تتوقف على تلبية المطالب الروسية

9/4/2023 7:16:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

موسكو‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬مجددا‭ ‬استعداده‭ ‬لاستئناف‭ ‬اتفاق‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬إليه‭ ‬بوساطة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لشحن‭ ‬الحبوب‭ ‬الأوكرانية‭ ‬بأمان‭ ‬عبر‭ ‬البحر‭ ‬الأسود،‭ ‬ولكن‭ ‬بعد‭ ‬تلبية‭ ‬كل‭ ‬المطالب‭ ‬الروسية‭. ‬

وخلال‭ ‬اجتماع‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوجان‭ ‬في‭ ‬منتجع‭ ‬سوتشي‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬الأسود‭ ‬أمس‭ ‬قال‭ ‬بوتين‭ ‬إن‭ ‬العقوبات‭ ‬الغربية‭ ‬على‭ ‬روسيا‭ ‬تعيق‭ ‬صادراتها‭ ‬من‭ ‬الحبوب‭ ‬والأسمدة‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬الزراعية‭. ‬

وقال‭ ‬بوتين‭ ‬إنه‭ ‬عندما‭ ‬يتم‭ ‬رفع‭ ‬تلك‭ ‬القيود‭ ‬على‭ ‬صادرات‭ ‬المنتجات‭ ‬الزراعية‭ ‬الروسية‭ ‬سيكون‭ ‬منفتحا‭ ‬على‭ ‬استئناف‭ ‬الاتفاق،‭ ‬الذي‭ ‬يعرف‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬مبادرة‭ ‬حبوب‭ ‬البحر‭ ‬الأسود‮»‬‭. ‬

‭ ‬ويقوم‭ ‬اردوجان‭ ‬بدور‭ ‬الوسيط‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬الروسية‭ ‬ضد‭ ‬أوكرانيا‭ ‬ويحتفظ‭ ‬بعلاقات‭ ‬وثيقة‭ ‬مع‭ ‬الطرفين‭. ‬ولا‭ ‬تشارك‭ ‬تركيا،‭ ‬وهي‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ (‬الناتو‭)‬،‭ ‬في‭ ‬العقوبات‭ ‬الغربية‭ ‬على‭ ‬روسيا‭. ‬

ويعد‭ ‬اتفاق‭ ‬الحبوب،‭ ‬الذي‭ ‬ساعد‭ ‬اردوجان‭ ‬في‭ ‬التفاوض‭ ‬بشأنه،‭ ‬ضروريا‭ ‬للتصدي‭ ‬لانعدام‭ ‬الأمني‭ ‬الغذائي‭ ‬العالمي‭ ‬واحتواء‭ ‬أسعار‭ ‬الحبوب‭. ‬كما‭ ‬تعتمد‭ ‬أوكرانيا‭ ‬التي‭ ‬مزقتها‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬الدخل‭ ‬الذي‭ ‬تحصل‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬صادرات‭ ‬الحبوب‭. ‬

‭ ‬وفي‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي‭ ‬قالت‭ ‬موسكو‭ ‬إنها‭ ‬قررت‭ ‬وقف‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬إبرامه‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬الذي‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬إقامة‭ ‬ممرات‭ ‬لتصدير‭ ‬عشرات‭ ‬الملايين‭ ‬من‭ ‬الأطنان‭ ‬من‭ ‬الحبوب‭ ‬والأسمدة،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الحصار‭ ‬البحري‭ ‬الروسي‭ ‬لأوكرانيا‭. ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬إنّه‭ ‬بصدد‭ ‬إعداد‭ ‬‮«‬مقترحات‭ ‬جديدة‮»‬‭ ‬مع‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬‮«‬للحصول‭ ‬على‭ ‬نتائج‮»‬،‭ ‬لكنّه‭ ‬لم‭ ‬يقدّم‭ ‬تفاصيل‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‭. ‬

وقال‭ ‬أردوجان‭ ‬بعد‭ ‬الاجتماع‭ ‬مع‭ ‬بوتين‭: ‬‮«‬على‭ ‬أوكرانيا‭ ‬أن‭ ‬تخفف‭ ‬نهجها‭ ‬حتى‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬لها‭ ‬اتخاذ‭ ‬خطوات‭ ‬مشتركة‭ ‬مع‭ ‬روسيا‮»‬‭. ‬

ونادى‭ ‬بضرورة‭ ‬إرسال‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الحبوب‭ ‬إلى‭ ‬إفريقيا‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الأوروبية‭. ‬

وقال‭ ‬بوتين‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬على‭ ‬وشك‭ ‬إبرام‭ ‬اتفاقات‭ ‬مع‭ ‬ستّ‭ ‬دول‭ ‬إفريقية‭ ‬نعتزم‭ ‬إمدادها‭ ‬بالحبوب‭ ‬مجاناً‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬المقبلة‮»‬‭. ‬

وبشأن‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬أكّد‭ ‬بوتين‭ ‬مجدّداً‭ ‬‮«‬فشل‮»‬‭ ‬الهجوم‭ ‬المضادّ‭ ‬الذي‭ ‬تشنّه‭ ‬كييف‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬يونيو‭ ‬وأتاح‭ ‬لها‭ ‬استعادة‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬البلدات‭. ‬وقال‭ ‬بوتين‭: ‬‮«‬إنّه‭ ‬فشل‭. ‬في‭ ‬أي‭ ‬حال،‭ ‬ذلك‭ ‬هو‭ ‬الوضع‭ ‬اليوم‭ ‬بالضبط‮»‬،‭ ‬مضيفا‭: ‬‮«‬سنرى‭ ‬ما‭ ‬سيحصل‭ ‬لاحقا،‭ ‬لكنني‭ ‬آمل‭ ‬ان‭ ‬يبقى‭ ‬الأمر‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النحو‮»‬‭. ‬

ميدانياً،‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬أنّه‭ ‬ضرب‭ ‬ميناء‭ ‬ريني‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬أوديسا‭ ‬بواسطة‭ ‬مسيّرات‭ ‬مستهدفاً‭ ‬‮«‬منشآت‭ ‬لتخزين‭ ‬الوقود‭ ‬تستخدم‭ ‬لإمداد‭ ‬معدات‭ ‬عسكرية‭ ‬تابعة‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الأوكرانية‮»‬‭. ‬

كما‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬أنّه‭ ‬دمّر‭ ‬أربعة‭ ‬زوارق‭ ‬سريعة‭ ‬على‭ ‬متنها‭ ‬جنود‭ ‬أوكرانيّون‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأسود‭. ‬وذكرت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسيّة‭ ‬على‭ ‬تلجرام‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬طائرات‭ ‬تابعة‭ ‬لأسطول‭ ‬البحر‭ ‬الأسود‭ ‬دمرت‮»‬‭ ‬ليل‭ ‬الأحد‭ ‬الاثنين‭ ‬‮«‬في‭ ‬الجزء‭ ‬الشمالي‭ ‬الغربي‭ ‬من‭ ‬البحر‭ ‬الأسود‭ ‬أربعة‭ ‬زوارق‭ ‬عسكريّة‭ ‬سريعة‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬ويلارد‭ ‬سي‭ ‬فورس‭ ‬أمريكيّة‭ ‬الصنع‭ (‬تحمل‭) ‬مجموعات‭ ‬إنزال‭ ‬أوكرانية‭ ‬مسلّحة‮»‬‭. ‬

وأشارت‭ ‬الوزارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الزوارق‭ ‬كانت‭ ‬تتّجه‭ ‬نحو‭ ‬رأس‭ ‬طرخانكوت‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬شبه‭ ‬جزيرة‭ ‬القرم‭. ‬

على‭ ‬صعيد‭ ‬آخر،‭ ‬أعلن‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الأوكراني‭ ‬أوليكسي‭ ‬ريزنيكوف‭ ‬أمس‭ ‬أنّه‭ ‬قدّم‭ ‬استقالته‭ ‬إلى‭ ‬البرلمان،‭ ‬غداة‭ ‬إعلان‭ ‬الرئيس‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬تعيين‭ ‬خلف‭ ‬له‭.‬

على‭ ‬صعيد‭ ‬اخر‭ ‬أكّدت‭ ‬كييف‭ ‬أمس‭ ‬أنّ‭ ‬مسيّرات‭ ‬روسية‭ ‬مفخّخة‭ ‬سقطت‭ ‬ليلاً‭ ‬في‭ ‬رومانيا،‭ ‬الدولة‭ ‬الجارة‭ ‬والعضو‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬‮«‬نفته‭ ‬بشكل‭ ‬قاطع‮»‬‭ ‬بوخارست‭. ‬

MENAFN04092023000055011008ID1107006010

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث