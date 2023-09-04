موسكو‭ ‬ – ‭ ‬الوكالات‭: ‬أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬مجددا‭ ‬استعداده‭ ‬لاستئناف‭ ‬اتفاق‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬إليه‭ ‬بوساطة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لشحن‭ ‬الحبوب‭ ‬الأوكرانية‭ ‬بأمان‭ ‬عبر‭ ‬البحر‭ ‬الأسود،‭ ‬ولكن‭ ‬بعد‭ ‬تلبية‭ ‬كل‭ ‬المطالب‭ ‬الروسية‭. ‬

وخلال‭ ‬اجتماع‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوجان‭ ‬في‭ ‬منتجع‭ ‬سوتشي‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬الأسود‭ ‬أمس‭ ‬قال‭ ‬بوتين‭ ‬إن‭ ‬العقوبات‭ ‬الغربية‭ ‬على‭ ‬روسيا‭ ‬تعيق‭ ‬صادراتها‭ ‬من‭ ‬الحبوب‭ ‬والأسمدة‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬الزراعية‭. ‬

وقال‭ ‬بوتين‭ ‬إنه‭ ‬عندما‭ ‬يتم‭ ‬رفع‭ ‬تلك‭ ‬القيود‭ ‬على‭ ‬صادرات‭ ‬المنتجات‭ ‬الزراعية‭ ‬الروسية‭ ‬سيكون‭ ‬منفتحا‭ ‬على‭ ‬استئناف‭ ‬الاتفاق،‭ ‬الذي‭ ‬يعرف‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬مبادرة‭ ‬حبوب‭ ‬البحر‭ ‬الأسود‮»‬‭. ‬

‭ ‬ويقوم‭ ‬اردوجان‭ ‬بدور‭ ‬الوسيط‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬الروسية‭ ‬ضد‭ ‬أوكرانيا‭ ‬ويحتفظ‭ ‬بعلاقات‭ ‬وثيقة‭ ‬مع‭ ‬الطرفين‭. ‬ولا‭ ‬تشارك‭ ‬تركيا،‭ ‬وهي‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ (‬الناتو‭)‬،‭ ‬في‭ ‬العقوبات‭ ‬الغربية‭ ‬على‭ ‬روسيا‭. ‬

ويعد‭ ‬اتفاق‭ ‬الحبوب،‭ ‬الذي‭ ‬ساعد‭ ‬اردوجان‭ ‬في‭ ‬التفاوض‭ ‬بشأنه،‭ ‬ضروريا‭ ‬للتصدي‭ ‬لانعدام‭ ‬الأمني‭ ‬الغذائي‭ ‬العالمي‭ ‬واحتواء‭ ‬أسعار‭ ‬الحبوب‭. ‬كما‭ ‬تعتمد‭ ‬أوكرانيا‭ ‬التي‭ ‬مزقتها‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬الدخل‭ ‬الذي‭ ‬تحصل‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬صادرات‭ ‬الحبوب‭. ‬

‭ ‬وفي‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي‭ ‬قالت‭ ‬موسكو‭ ‬إنها‭ ‬قررت‭ ‬وقف‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬إبرامه‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬الذي‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬إقامة‭ ‬ممرات‭ ‬لتصدير‭ ‬عشرات‭ ‬الملايين‭ ‬من‭ ‬الأطنان‭ ‬من‭ ‬الحبوب‭ ‬والأسمدة،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الحصار‭ ‬البحري‭ ‬الروسي‭ ‬لأوكرانيا‭. ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬إنّه‭ ‬بصدد‭ ‬إعداد‭ ‬‮«‬مقترحات‭ ‬جديدة‮»‬‭ ‬مع‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬‮«‬للحصول‭ ‬على‭ ‬نتائج‮»‬،‭ ‬لكنّه‭ ‬لم‭ ‬يقدّم‭ ‬تفاصيل‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‭. ‬

وقال‭ ‬أردوجان‭ ‬بعد‭ ‬الاجتماع‭ ‬مع‭ ‬بوتين‭: ‬‮«‬على‭ ‬أوكرانيا‭ ‬أن‭ ‬تخفف‭ ‬نهجها‭ ‬حتى‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬لها‭ ‬اتخاذ‭ ‬خطوات‭ ‬مشتركة‭ ‬مع‭ ‬روسيا‮»‬‭. ‬

ونادى‭ ‬بضرورة‭ ‬إرسال‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الحبوب‭ ‬إلى‭ ‬إفريقيا‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الأوروبية‭. ‬

وقال‭ ‬بوتين‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬على‭ ‬وشك‭ ‬إبرام‭ ‬اتفاقات‭ ‬مع‭ ‬ستّ‭ ‬دول‭ ‬إفريقية‭ ‬نعتزم‭ ‬إمدادها‭ ‬بالحبوب‭ ‬مجاناً‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬المقبلة‮»‬‭. ‬

وبشأن‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬أكّد‭ ‬بوتين‭ ‬مجدّداً‭ ‬‮«‬فشل‮»‬‭ ‬الهجوم‭ ‬المضادّ‭ ‬الذي‭ ‬تشنّه‭ ‬كييف‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬يونيو‭ ‬وأتاح‭ ‬لها‭ ‬استعادة‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬البلدات‭. ‬وقال‭ ‬بوتين‭: ‬‮«‬إنّه‭ ‬فشل‭. ‬في‭ ‬أي‭ ‬حال،‭ ‬ذلك‭ ‬هو‭ ‬الوضع‭ ‬اليوم‭ ‬بالضبط‮»‬،‭ ‬مضيفا‭: ‬‮«‬سنرى‭ ‬ما‭ ‬سيحصل‭ ‬لاحقا،‭ ‬لكنني‭ ‬آمل‭ ‬ان‭ ‬يبقى‭ ‬الأمر‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النحو‮»‬‭. ‬

ميدانياً،‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬أنّه‭ ‬ضرب‭ ‬ميناء‭ ‬ريني‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬أوديسا‭ ‬بواسطة‭ ‬مسيّرات‭ ‬مستهدفاً‭ ‬‮«‬منشآت‭ ‬لتخزين‭ ‬الوقود‭ ‬تستخدم‭ ‬لإمداد‭ ‬معدات‭ ‬عسكرية‭ ‬تابعة‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الأوكرانية‮»‬‭. ‬

كما‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬أنّه‭ ‬دمّر‭ ‬أربعة‭ ‬زوارق‭ ‬سريعة‭ ‬على‭ ‬متنها‭ ‬جنود‭ ‬أوكرانيّون‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأسود‭. ‬وذكرت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسيّة‭ ‬على‭ ‬تلجرام‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬طائرات‭ ‬تابعة‭ ‬لأسطول‭ ‬البحر‭ ‬الأسود‭ ‬دمرت‮»‬‭ ‬ليل‭ ‬الأحد‭ ‬الاثنين‭ ‬‮«‬في‭ ‬الجزء‭ ‬الشمالي‭ ‬الغربي‭ ‬من‭ ‬البحر‭ ‬الأسود‭ ‬أربعة‭ ‬زوارق‭ ‬عسكريّة‭ ‬سريعة‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬ويلارد‭ ‬سي‭ ‬فورس‭ ‬أمريكيّة‭ ‬الصنع‭ (‬تحمل‭) ‬مجموعات‭ ‬إنزال‭ ‬أوكرانية‭ ‬مسلّحة‮»‬‭. ‬

وأشارت‭ ‬الوزارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الزوارق‭ ‬كانت‭ ‬تتّجه‭ ‬نحو‭ ‬رأس‭ ‬طرخانكوت‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬شبه‭ ‬جزيرة‭ ‬القرم‭. ‬

على‭ ‬صعيد‭ ‬آخر،‭ ‬أعلن‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الأوكراني‭ ‬أوليكسي‭ ‬ريزنيكوف‭ ‬أمس‭ ‬أنّه‭ ‬قدّم‭ ‬استقالته‭ ‬إلى‭ ‬البرلمان،‭ ‬غداة‭ ‬إعلان‭ ‬الرئيس‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬تعيين‭ ‬خلف‭ ‬له‭.‬

على‭ ‬صعيد‭ ‬اخر‭ ‬أكّدت‭ ‬كييف‭ ‬أمس‭ ‬أنّ‭ ‬مسيّرات‭ ‬روسية‭ ‬مفخّخة‭ ‬سقطت‭ ‬ليلاً‭ ‬في‭ ‬رومانيا،‭ ‬الدولة‭ ‬الجارة‭ ‬والعضو‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬‮«‬نفته‭ ‬بشكل‭ ‬قاطع‮»‬‭ ‬بوخارست‭. ‬