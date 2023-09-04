رمضان صبحي يتعافى من الإصابة

رمضان صبحي يتعافى من الإصابة
التاريخ
9/4/2023 7:16:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز المصري تعافي اللاعب رمضان صبحي من الإصابة وعودته للتدريبات خلال معسكر الفريق المقام حاليا في تركيا استعدادا للموسم الجديد. وذكر المركز الإعلامي لنادي بيراميدز يوم أمس أن رمضان صبحي تعافى من الإصابة التي لحقت به خلال الأيام الأولى من المعسكر وشارك في التدريبات الجماعية وبات جاهزا تماما للمباريات المقبلة. وكان رمضان صبحي قد تعرض للإصابة في العضلة الضامة خلال الأيام الأولى من المعسكر وخضع لبرنامج تأهيلي مكثف صباحا ومساء للتعافي، وغاب عن المباريات الودية الثلاث الأولى التي خاضها الفريق في معسكره بمدينة بوردور التركية. وأوضح المركز الإعلامي: «عاد رمضان صبحي للمشاركة بصورة طبيعية في مران الكرة كاملا اليوم لأول مرة وظهر بمستوى متميز وبات جاهزا لضربة بداية الفريق في مشواره بدوري أبطال أفريقيا ولقاء الجيش الرواندي المحدد له يوم 17 سبتمبر الجاري في دور الـ32 من البطولة القارية بالعاصمة كيجالي».
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