رمضان صبحي يتعافى من الإصابة

‭ ‬أعلن‭ ‬الجهاز‭ ‬الطبي‭ ‬للفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بنادي‭ ‬بيراميدز‭ ‬المصري‭ ‬تعافي‭ ‬اللاعب‭ ‬رمضان‭ ‬صبحي‭ ‬من‭ ‬الإصابة‭ ‬وعودته‭ ‬للتدريبات‭ ‬خلال‭ ‬معسكر‭ ‬الفريق‭ ‬المقام‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬استعدادا‭ ‬للموسم‭ ‬الجديد‭. ‬وذكر‭ ‬المركز‭ ‬الإعلامي‭ ‬لنادي‭ ‬بيراميدز‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬رمضان‭ ‬صبحي‭ ‬تعافى‭ ‬من‭ ‬الإصابة‭ ‬التي‭ ‬لحقت‭ ‬به‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المعسكر‭ ‬وشارك‭ ‬في‭ ‬التدريبات‭ ‬الجماعية‭ ‬وبات‭ ‬جاهزا‭ ‬تماما‭ ‬للمباريات‭ ‬المقبلة‭. ‬وكان‭ ‬رمضان‭ ‬صبحي‭ ‬قد‭ ‬تعرض‭ ‬للإصابة‭ ‬في‭ ‬العضلة‭ ‬الضامة‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المعسكر‭ ‬وخضع‭ ‬لبرنامج‭ ‬تأهيلي‭ ‬مكثف‭ ‬صباحا‭ ‬ومساء‭ ‬للتعافي،‭ ‬وغاب‭ ‬عن‭ ‬المباريات‭ ‬الودية‭ ‬الثلاث‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬خاضها‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬معسكره‭ ‬بمدينة‭ ‬بوردور‭ ‬التركية‭. ‬وأوضح‭ ‬المركز‭ ‬الإعلامي‭: ‬‮«‬عاد‭ ‬رمضان‭ ‬صبحي‭ ‬للمشاركة‭ ‬بصورة‭ ‬طبيعية‭ ‬في‭ ‬مران‭ ‬الكرة‭ ‬كاملا‭ ‬اليوم‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬وظهر‭ ‬بمستوى‭ ‬متميز‭ ‬وبات‭ ‬جاهزا‭ ‬لضربة‭ ‬بداية‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬مشواره‭ ‬بدوري‭ ‬أبطال‭ ‬أفريقيا‭ ‬ولقاء‭ ‬الجيش‭ ‬الرواندي‭ ‬المحدد‭ ‬له‭ ‬يوم‭ ‬17‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الـ32‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬القارية‭ ‬بالعاصمة‭ ‬كيجالي‮»‬‭.‬



