مولر يعود إلى المنتخب الألماني

مولر يعود إلى المنتخب الألماني
التاريخ
9/4/2023 7:16:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم يوم أمس أن توماس مولر لاعب خط وسط فريق بايرن ميونخ استُدعي ضمن قائمة المنتخب للمرة الأولى خلال تسعة أشهر. واستدعى هانزي فليك المدير الفني للمنتخب الألماني، مولر لقائمة المنتخب الألماني للمباراتين الوديتين المقررتين أمام اليابان وفرنسا يومي التاسع و12 من سبتمبر الجاري، ليكون بديلا محتملا لنيكلاس فولكروك مهاجم بوروسيا دورتموند، والذي تعرض لإصابة. وسيسافر فولكروج برفقة المنتخب، لكن لم تتضح الصورة بشأن إمكانية مشاركته في المباراتين، حسب ما ذكره الاتحاد الألماني.
وكان فليك قد أعلن قائمته للمباراتين قبل أيام ولم يكن مولر ضمن القائمة، كما غاب عنها ليون جوريتسكا لاعب خط وسط بايرن ميونخ وتيمو فيرنر مهاجم لايبزج. وكانت آخر مشاركة لمولر مع المنتخب الألماني، خلال كأس العالم 2022 في قطر، والتي شهدت خروج ألمانيا من دور المجموعات. وبعدها غاب مولر عن قائمة المنتخب الألماني في مبارياته الودية في مارس ويونيو. وعانى مولر مؤخرًا من الإصابة وغاب عن بايرن لفترة خلال استعداداته للموسم الجديد. وشارك أساسيا للمرة الأولى هذا الموسم السبت الفائت في المباراة التي انتهت بفوز بايرن على بوروسيا مونشنجلادباخ 2-1 ضمن الدوري الألماني «بوندسليجا».
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