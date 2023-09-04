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مولر يعود إلى المنتخب الألماني

9/4/2023 7:16:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬توماس‭ ‬مولر‭ ‬لاعب‭ ‬خط‭ ‬وسط‭ ‬فريق‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬استُدعي‭ ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬المنتخب‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬خلال‭ ‬تسعة‭ ‬أشهر‭. ‬واستدعى‭ ‬هانزي‭ ‬فليك‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬للمنتخب‭ ‬الألماني،‭ ‬مولر‭ ‬لقائمة‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬للمباراتين‭ ‬الوديتين‭ ‬المقررتين‭ ‬أمام‭ ‬اليابان‭ ‬وفرنسا‭ ‬يومي‭ ‬التاسع‭ ‬و12‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬ليكون‭ ‬بديلا‭ ‬محتملا‭ ‬لنيكلاس‭ ‬فولكروك‭ ‬مهاجم‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند،‭ ‬والذي‭ ‬تعرض‭ ‬لإصابة‭. ‬وسيسافر‭ ‬فولكروج‭ ‬برفقة‭ ‬المنتخب،‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬تتضح‭ ‬الصورة‭ ‬بشأن‭ ‬إمكانية‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬المباراتين،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬ذكره‭ ‬الاتحاد‭ ‬الألماني‭.‬

وكان‭ ‬فليك‭ ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬قائمته‭ ‬للمباراتين‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬مولر‭ ‬ضمن‭ ‬القائمة،‭ ‬كما‭ ‬غاب‭ ‬عنها‭ ‬ليون‭ ‬جوريتسكا‭ ‬لاعب‭ ‬خط‭ ‬وسط‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬وتيمو‭ ‬فيرنر‭ ‬مهاجم‭ ‬لايبزج‭. ‬وكانت‭ ‬آخر‭ ‬مشاركة‭ ‬لمولر‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني،‭ ‬خلال‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2022‭ ‬في‭ ‬قطر،‭ ‬والتي‭ ‬شهدت‭ ‬خروج‭ ‬ألمانيا‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭. ‬وبعدها‭ ‬غاب‭ ‬مولر‭ ‬عن‭ ‬قائمة‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الودية‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬ويونيو‭. ‬وعانى‭ ‬مولر‭ ‬مؤخرًا‭ ‬من‭ ‬الإصابة‭ ‬وغاب‭ ‬عن‭ ‬بايرن‭ ‬لفترة‭ ‬خلال‭ ‬استعداداته‭ ‬للموسم‭ ‬الجديد‭. ‬وشارك‭ ‬أساسيا‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬السبت‭ ‬الفائت‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬بفوز‭ ‬بايرن‭ ‬على‭ ‬بوروسيا‭ ‬مونشنجلادباخ‭ ‬2‭-‬1‭ ‬ضمن‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬‮«‬بوندسليجا‮»‬‭.‬

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