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راموس ((سعيد بالعودة)) إلى إشبيلية

9/4/2023 7:16:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعرب‭ ‬قطب‭ ‬دفاع‭ ‬منتخب‭ ‬إسبانيا‭ ‬ونادي‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬السابق‭ ‬سيرخيو‭ ‬راموس‭ ‬الاثنين‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بالعودة‭ ‬الى‭ ‬مدينة‭ ‬إشبيلية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬بذلك‭ ‬تقارير‭ ‬صحافية‭ ‬أشارت‭ ‬الى‭ ‬توصله‭ ‬لاتفاق‭ ‬للانتقال‭ ‬الى‭ ‬فريقه‭ ‬الأندلسي‭ ‬السابق‭. ‬وقال‭ ‬راموس‭ ‬الذي‭ ‬انتهى‭ ‬عقده‭ ‬مع‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬يونيو‭ ‬الماضي‭: ‬‮«‬انه‭ ‬يوم‭ ‬مميز‭ ‬جداً،‭ ‬العودة‭ ‬الى‭ ‬البيت‭ ‬سعادة‭ ‬عامرة‭ ‬دائماً،‭ ‬الآن‭ ‬يتعين‭ ‬علينا‭ ‬اجتياز‭ ‬الفحوص‭ ‬الطبية‮»‬‭. ‬

واضاف‭ ‬اللاعب‭ ‬البالغ‭ ‬37‭ ‬عاماً‭ ‬والذي‭ ‬حمل‭ ‬ألوان‭ ‬إشبيلية‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬2004‭-‬2005‭ ‬قبل‭ ‬انتقاله‭ ‬إلى‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬حيث‭ ‬أحرز‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭: ‬‮«‬انا‭ ‬سعيد‭ ‬بالعودة‭ ‬ومحاولة‭ ‬الالتحاق‭ ‬بالفريق‭ ‬بأسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‮»‬‭. ‬وبحسب‭ ‬الصحف‭ ‬المحلية،‭ ‬فان‭ ‬راموس‭ ‬فضل‭ ‬العودة‭ ‬الى‭ ‬اشبيلية‭ ‬على‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬المادية‭ ‬كان‭ ‬تقدم‭ ‬به‭ ‬نادي‭ ‬اتحاد‭ ‬جدة‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬الموسم‭ ‬الفائت‭. ‬ويحتل‭ ‬اشبيلية‭ ‬المركز‭ ‬الاخير‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الاسباني‭ ‬بعد‭ ‬4‭ ‬مراحل،‭ ‬لكنه‭ ‬سيخوض‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬اوروبا‭ ‬حيث‭ ‬اوقعته‭ ‬القرعة‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬أرسنال‭ ‬الإنكليزي،‭ ‬أيندهوفن‭ ‬الهولندي‭ ‬ولنس‭ ‬الفرنسي‭. ‬وكان‭ ‬اشبيلية‭ ‬توج‭ ‬بطلا‭ ‬للدوري‭ ‬الاوروبي‭ (‬يوروبا‭ ‬ليغ‭) ‬الموسم‭ ‬الفائت‭. ‬

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