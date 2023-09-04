فولكروج يودع بريمن برسالة مؤثرة

ودع‭ ‬المهاجم‭ ‬الألماني‭ ‬الدولي‭ ‬نيكلاس‭ ‬فولكروج‭ ‬جماهير‭ ‬فريقه‭ ‬السابق‭ ‬فيردر‭ ‬بريمن‭ ‬وزملاءه‭ ‬السابقين‭ ‬برسالة‭ ‬فيديو‭ ‬بعد‭ ‬أربعة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬إتمام‭ ‬انتقاله‭ ‬إلى‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭. ‬وقال‭ ‬فولكروج‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬فيديو‭ ‬نشرها‭ ‬تليفزيون‭ ‬فيردر‭ ‬بريمن‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬أمر‭ ‬عاطفي،‭ ‬لقد‭ ‬عشت‭ ‬أربع‭ ‬سنوات،‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬تأثرت‭ ‬عاطفيًا‭ ‬بعض‭ ‬الشيء،‭ ‬ولكن‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬تحسنت‭ ‬بسرعة‮»‬‭. ‬وتوجه‭ ‬فولكروج‭ ‬بشكر‭ ‬خاص‭ ‬إلى‭ ‬فلوريان‭ ‬كوفيلدت‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬السابق‭ ‬لبريمن،‭ ‬الذي‭ ‬أقنعه‭ ‬بالعودة‭ ‬إلى‭ ‬النادي‭ ‬من‭ ‬صفوف‭ ‬هانوفر‭ ‬في‭ ‬2019‭ ‬بعدما‭ ‬بدأ‭ ‬مسيرته‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬الناشئين‭ ‬في‭ ‬بريمن‭.‬

وأشار‭ ‬فولكروج‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬وثق‭ ‬دائما‭ ‬في‭ ‬قدرتي‭ ‬على‭ ‬شق‭ ‬طريقي‭ ‬إلى‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‮»‬‭. ‬ولعب‭ ‬فولكروج‭ ‬دورا‭ ‬بارزا‭ ‬في‭ ‬عودة‭ ‬بريمن‭ ‬إلى‭ ‬البوندسليجا‭ ‬بعدما‭ ‬قضى‭ ‬موسم‭ ‬2021‭-‬2022‭ ‬في‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية،‭ ‬ووصف‭ ‬الترقي‭ ‬بأنه‭ ‬أفضل‭ ‬لحظة‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬بريمن‭: ‬‮«‬لأنك‭ ‬تدرك‭ ‬أنك‭ ‬قمت‭ ‬بمحو‭ ‬كل‭ ‬أثار‭ ‬السنوات‭ ‬السابقة‮»‬‭. ‬واقتسم‭ ‬فولكروج‭ ‬صدارة‭ ‬هدافي‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬للبوندسليجا‭ ‬مع‭ ‬الفرنسي‭ ‬كريستوفر‭ ‬نكونكو‭ ‬النجم‭ ‬السابق‭ ‬للايبزج‭ ‬برصيد‭ ‬16‭ ‬هدفا‭ ‬لكل‭ ‬منهما‭. ‬وكان‭ ‬فولكروج‭ ‬يرتبط‭ ‬بعقد‭ ‬مع‭ ‬بريمن‭ ‬حتى‭ ‬صيف‭ ‬2025‭ ‬لكنه‭ ‬انتقل‭ ‬إلى‭ ‬دورتموند‭ ‬في‭ ‬صفقة‭ ‬قدرت‭ ‬قيمتها‭ ‬بنحو‭ ‬15‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ (‬16‭ ‬مليونا‭ ‬و200‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭).‬