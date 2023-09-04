ديوكوفيتش يواصل عودته الموفقة
التاريخ
9/4/2023 7:16:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
واصل نوفاك ديوكوفيتش عودته الموفقة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة التي غاب عنها الموسم الماضي بسبب رفضه تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وبلغ دورها ربع النهائي للمرة الثالثة عشرة في مسيرته بفوزه على الكرواتي بورنا غويو 6-2 و7-5 و6-4. وبذلك، يواصل الصربي الذي سيستعيد صدارة تصنيف المحترفين من الإسباني كارلوس ألكاراز، مسعاه لإحراز لقبه الرابع في البطولة الأمريكية ومعادلة الرقم القياسي المطلق لعدد الألقاب الكبرى المسجل باسم الأسترالية مارغاريت كورت (24). ويلتقي ابن الـ36 عاماً الذي أفلت من خروج محرج في الدور السابق بعد خسارته المجموعتين الأوليين أمام مواطنه لاسلو دجيري قبل أن يعود من بعيد في ربع النهائي الأمريكي تايلور فريتز التاسع الفائز بدوره على السويسري دومينيك ستريكر 7-6 (7-2) و6-4 و6-4. ويأمل ديوكوفيتش تأكيد تفوقه التام على الأمريكي الذي خسر جميع مواجهاته السبع السابقة مع الصربي، آخرها في سينسيناتي للماسترز الشهر الماضي.
وعلق الصربي على مواجهة فريتز الذي يبقى اللاعب الوحيد الذي لم يخسر أي مجموعة في البطولة حتى الآن قائلاً: «يقدم كرة مضرب رائعة ولا سيما على أرضه هنا في الولايات المتحدة. من البديهي أن المباريات ستصبح أصعب اعتباراً من الآن وأنا جاهز». وحسم بن شيلتون المواجهة الأمريكية مع المصنف 14 تومي بول في أربع مجموعات ليبلغ ربع النهائي في البطولات الأربع الكبرى للمرة الثانية هذا العام.
وثأر شيلتون البالغ من العمر 20 عاماً لخسارته أمام بول في ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، بفوزه 6-4، 6-3، 4-6، و6-4 ليصبح أصغر أمريكي يصل إلى ربع نهائي الرجال في نيويورك منذ أندي روديك عام 2002. وسيخوض شيلتون مواجهة أمريكية بحتة أخرى في ربع النهائي؛ إذ يلتقي فرانسيس تيافو العاشر الفائز بدوره على الأسترالي رينكي هيجيكاتا 6-4 و6-1 و6-4، ليتمثل البلد المضيف بثلاثة لاعبين في ربع النهائي لأول مرة منذ 2005.
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