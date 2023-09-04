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ديوكوفيتش يواصل عودته الموفقة

9/4/2023 7:16:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

واصل‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬عودته‭ ‬الموفقة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬المفتوحة‭ ‬التي‭ ‬غاب‭ ‬عنها‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬بسبب‭ ‬رفضه‭ ‬تلقي‭ ‬اللقاح‭ ‬المضاد‭ ‬لفيروس‭ ‬كورونا،‭ ‬وبلغ‭ ‬دورها‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬عشرة‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬الكرواتي‭ ‬بورنا‭ ‬غويو‭ ‬6‭-‬2‭ ‬و7‭-‬5‭ ‬و6‭-‬4‭. ‬وبذلك،‭ ‬يواصل‭ ‬الصربي‭ ‬الذي‭ ‬سيستعيد‭ ‬صدارة‭ ‬تصنيف‭ ‬المحترفين‭ ‬من‭ ‬الإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراز،‭ ‬مسعاه‭ ‬لإحراز‭ ‬لقبه‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الأمريكية‭ ‬ومعادلة‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬المطلق‭ ‬لعدد‭ ‬الألقاب‭ ‬الكبرى‭ ‬المسجل‭ ‬باسم‭ ‬الأسترالية‭ ‬مارغاريت‭ ‬كورت‭ (‬24‭). ‬ويلتقي‭ ‬ابن‭ ‬الـ36‭ ‬عاماً‭ ‬الذي‭ ‬أفلت‭ ‬من‭ ‬خروج‭ ‬محرج‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬السابق‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬المجموعتين‭ ‬الأوليين‭ ‬أمام‭ ‬مواطنه‭ ‬لاسلو‭ ‬دجيري‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬من‭ ‬بعيد‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬الأمريكي‭ ‬تايلور‭ ‬فريتز‭ ‬التاسع‭ ‬الفائز‭ ‬بدوره‭ ‬على‭ ‬السويسري‭ ‬دومينيك‭ ‬ستريكر‭ ‬7‭-‬6‭ (‬7-2‭) ‬و6‭-‬4‭ ‬و6‭-‬4‭. ‬ويأمل‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬تأكيد‭ ‬تفوقه‭ ‬التام‭ ‬على‭ ‬الأمريكي‭ ‬الذي‭ ‬خسر‭ ‬جميع‭ ‬مواجهاته‭ ‬السبع‭ ‬السابقة‭ ‬مع‭ ‬الصربي،‭ ‬آخرها‭ ‬في‭ ‬سينسيناتي‭ ‬للماسترز‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭. ‬

وعلق‭ ‬الصربي‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬فريتز‭ ‬الذي‭ ‬يبقى‭ ‬اللاعب‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬أي‭ ‬مجموعة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬يقدم‭ ‬كرة‭ ‬مضرب‭ ‬رائعة‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬هنا‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬من‭ ‬البديهي‭ ‬أن‭ ‬المباريات‭ ‬ستصبح‭ ‬أصعب‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬الآن‭ ‬وأنا‭ ‬جاهز‮»‬‭. ‬وحسم‭ ‬بن‭ ‬شيلتون‭ ‬المواجهة‭ ‬الأمريكية‭ ‬مع‭ ‬المصنف‭ ‬14‭ ‬تومي‭ ‬بول‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬مجموعات‭ ‬ليبلغ‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬هذا‭ ‬العام‭. ‬

وثأر‭ ‬شيلتون‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬20‭ ‬عاماً‭ ‬لخسارته‭ ‬أمام‭ ‬بول‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة،‭ ‬بفوزه‭ ‬6-4،‭ ‬6‭-‬3،‭ ‬4‭-‬6،‭ ‬و6‭-‬4‭ ‬ليصبح‭ ‬أصغر‭ ‬أمريكي‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬الرجال‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬منذ‭ ‬أندي‭ ‬روديك‭ ‬عام‭ ‬2002‭. ‬وسيخوض‭ ‬شيلتون‭ ‬مواجهة‭ ‬أمريكية‭ ‬بحتة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬النهائي؛‭ ‬إذ‭ ‬يلتقي‭ ‬فرانسيس‭ ‬تيافو‭ ‬العاشر‭ ‬الفائز‭ ‬بدوره‭ ‬على‭ ‬الأسترالي‭ ‬رينكي‭ ‬هيجيكاتا‭ ‬6‭-‬4‭ ‬و6‭-‬1‭ ‬و6‭-‬4،‭ ‬ليتمثل‭ ‬البلد‭ ‬المضيف‭ ‬بثلاثة‭ ‬لاعبين‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬منذ‭ ‬2005‭. ‬



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