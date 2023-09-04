سانشو: ((أنا كبش فداء))

سانشو: ((أنا كبش فداء))
التاريخ
9/4/2023 7:16:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
ردّ الدولي الإنجليزي جايدون سانشو على مدرّبه الهولندي إريك تن هاغ زاعماً أنه كان «كبش فداء لفترة طويلة»، وذلك بعد إبقائه خارج تشكيلة مانشستر يونايتد في المباراة التي خسرها الأخير أمام آرسنال 1-3 الأحد في الدوري الممتاز لكرة القدم. ولم يسافر ابن الـ23 عاماً مع يونايتد الى لندن لخوض المواجهة مع وصيف بطل الموسم الماضي، وقد برر تن هاغ استبعاد لاعب بوروسيا دورتموند الألماني السابق عن الفريق بالقول: «لم نختر جايدون بسبب أدائه في التمارين». وتابع بعد المباراة: «يتوجب عليك أن تصل الى مستوى معين كل يوم في مانشستر يونايتد، (واستناداً الى ذلك) نقوم بخياراتنا في الخط الأمامي. بالتالي، لم نقم باختياره». وردّ سانشو في وقت لاحق على مدربه الهولندي، قائلاً في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: «رجاء لا تصدقوا كل ما تقرأونه! لن أسمح للناس أن يقولوا أشياءً غير صحيحة على الإطلاق، لقد قمت بتدريباتي بشكل جيد جداً هذا الأسبوع». وتابع: «أعتقد أن هناك أسباباً أخرى في هذا الموضوع لن أخوض فيها. كنت كبش فداء لفترة طويلة وهذا ليس عادلاً! أحترم جميع القرارات التي يتخذها الجهاز الفني، ألعب مع لاعبين رائعين وأنا ممتن لذلك، وأعرف أن كل أسبوع يشكل تحدياً».
وشدد: «سأواصل القتال من أجل هذه الشارة (شعار النادي) مهما حدث!». وانتقل الجناح الدولي الى يونايتد عام 2021 من بوروسيا دورتموند مقابل 73 مليون جنيه استرليني، لكنه عانى لفرض نفسه واكتفى بتسجيل 12 هدفاً فقط في 82 مباراة خاضها ضمن جميع المسابقات.
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