سانشو: ((أنا كبش فداء))

ردّ‭ ‬الدولي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬جايدون‭ ‬سانشو‭ ‬على‭ ‬مدرّبه‭ ‬الهولندي‭ ‬إريك‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬زاعماً‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬‮«‬كبش‭ ‬فداء‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬إبقائه‭ ‬خارج‭ ‬تشكيلة‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬خسرها‭ ‬الأخير‭ ‬أمام‭ ‬آرسنال‭ ‬1‭-‬3‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭. ‬ولم‭ ‬يسافر‭ ‬ابن‭ ‬الـ23‭ ‬عاماً‭ ‬مع‭ ‬يونايتد‭ ‬الى‭ ‬لندن‭ ‬لخوض‭ ‬المواجهة‭ ‬مع‭ ‬وصيف‭ ‬بطل‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬وقد‭ ‬برر‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬استبعاد‭ ‬لاعب‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الألماني‭ ‬السابق‭ ‬عن‭ ‬الفريق‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬لم‭ ‬نختر‭ ‬جايدون‭ ‬بسبب‭ ‬أدائه‭ ‬في‭ ‬التمارين‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬بعد‭ ‬المباراة‭: ‬‮«‬يتوجب‭ ‬عليك‭ ‬أن‭ ‬تصل‭ ‬الى‭ ‬مستوى‭ ‬معين‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬في‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد،‭ (‬واستناداً‭ ‬الى‭ ‬ذلك‭) ‬نقوم‭ ‬بخياراتنا‭ ‬في‭ ‬الخط‭ ‬الأمامي‭. ‬بالتالي،‭ ‬لم‭ ‬نقم‭ ‬باختياره‮»‬‭. ‬وردّ‭ ‬سانشو‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬على‭ ‬مدربه‭ ‬الهولندي،‭ ‬قائلاً‭ ‬في‭ ‬حساباته‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭: ‬‮«‬رجاء‭ ‬لا‭ ‬تصدقوا‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬تقرأونه‭! ‬لن‭ ‬أسمح‭ ‬للناس‭ ‬أن‭ ‬يقولوا‭ ‬أشياءً‭ ‬غير‭ ‬صحيحة‭ ‬على‭ ‬الإطلاق،‭ ‬لقد‭ ‬قمت‭ ‬بتدريباتي‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬جداً‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‮»‬‭. ‬وتابع‭: ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬أسباباً‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬لن‭ ‬أخوض‭ ‬فيها‭. ‬كنت‭ ‬كبش‭ ‬فداء‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭ ‬وهذا‭ ‬ليس‭ ‬عادلاً‭! ‬أحترم‭ ‬جميع‭ ‬القرارات‭ ‬التي‭ ‬يتخذها‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني،‭ ‬ألعب‭ ‬مع‭ ‬لاعبين‭ ‬رائعين‭ ‬وأنا‭ ‬ممتن‭ ‬لذلك،‭ ‬وأعرف‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬أسبوع‭ ‬يشكل‭ ‬تحدياً‮»‬‭. ‬

وشدد‭: ‬‮«‬سأواصل‭ ‬القتال‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬هذه‭ ‬الشارة‭ (‬شعار‭ ‬النادي‭) ‬مهما‭ ‬حدث‭!‬‮»‬‭. ‬وانتقل‭ ‬الجناح‭ ‬الدولي‭ ‬الى‭ ‬يونايتد‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬من‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬مقابل‭ ‬73‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬استرليني،‭ ‬لكنه‭ ‬عانى‭ ‬لفرض‭ ‬نفسه‭ ‬واكتفى‭ ‬بتسجيل‭ ‬12‭ ‬هدفاً‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬82‭ ‬مباراة‭ ‬خاضها‭ ‬ضمن‭ ‬جميع‭ ‬المسابقات‭. ‬



