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إقصاء شفيونتيك من ((فلاشينغ ميدوز))

9/4/2023 7:16:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تنازلت‭ ‬البولندية‭ ‬إيغا‭ ‬شفيونتيك،‭ ‬المصنفة‭ ‬أولى‭ ‬عالمياً،‭ ‬عن‭ ‬لقب‭ ‬بطولة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬المفتوحة،‭ ‬آخر‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب،‭ ‬بخسارتها‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الرابع‭ ‬أمام‭ ‬اللاتفية‭ ‬يلينا‭ ‬أوستابنكو‭ ‬6‭-‬3‭ ‬و3‭-‬6‭ ‬و1‭-‬6،‭ ‬فيما‭ ‬واصل‭ ‬الصربي‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬المصنف‭ ‬ثانياً‭ ‬عودته‭ ‬الأمريكية‭ ‬الموفقة‭ ‬ببلوغه‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭. ‬

ودخلت‭ ‬شفيونتيك‭ ‬البطولة‭ ‬الأمريكية‭ ‬وهي‭ ‬المرشحة‭ ‬الأوفر‭ ‬حظاً‭ ‬للاحتفاظ‭ ‬باللقب‭ ‬ورفع‭ ‬رصيدها‭ ‬إلى‭ ‬خمسة‭ ‬ألقاب‭ ‬كبرى،‭ ‬بعد‭ ‬رولان‭ ‬غاروس‭ ‬2020‭ ‬و2022‭ ‬و2023‭ ‬وفلاشينغ‭ ‬ميدوز‭ ‬2022،‭ ‬لكن‭ ‬أوستابنكو‭ ‬استعادت‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬شيئاً‭ ‬من‭ ‬البريق‭ ‬الذي‭ ‬خولها‭ ‬إحراز‭ ‬لقب‭ ‬رولان‭ ‬غاروس‭ ‬عام‭ ‬2017‭ ‬وبلغت‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الأمريكية‭. ‬وبخروجها‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬خامس‭ ‬مشاركة‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز‭ (‬تجاوزت‭ ‬هذا‭ ‬الدور‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬حين‭ ‬أحرزت‭ ‬اللقب‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭) ‬ستتنازل‭ ‬البولندية‭ ‬البالغة‭ ‬22‭ ‬عاماً‭ ‬عن‭ ‬صدارة‭ ‬تصنيف‭ ‬رابطة‭ ‬المحترفات‭ ‬التي‭ ‬تربعت‭ ‬عليها‭ ‬طوال‭ ‬75‭ ‬أسبوعاً‭ ‬لصالح‭ ‬البيلاروسية‭ ‬أرينا‭ ‬سابالينكا‭. ‬وتواصلت‭ ‬عقدة‭ ‬شفيونتيك‭ ‬أمام‭ ‬أوستابنكو،‭ ‬إذ‭ ‬حققت‭ ‬اللاتفية‭ ‬البالغة‭ ‬26‭ ‬عاماً‭ ‬انتصارها‭ ‬الرابع‭ ‬على‭ ‬منافستها‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬أربع‭ ‬مواجهات‭ ‬بينهما،‭ ‬لكن‭ ‬لقاء‭ ‬الأحد‭ ‬كان‭ ‬الأهم‭ ‬بينهما‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬وقد‭ ‬حسمته‭ ‬المصنفة‭ ‬21‭ ‬عالمياً‭ ‬في‭ ‬ساعة‭ ‬و48‭ ‬دقيقة‭. ‬

وعلقت‭ ‬شفيونتيك‭ ‬على‭ ‬خسارتها‭ ‬الجديدة‭ ‬أمام‭ ‬أوستابنكو‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬إنها‭ ‬تلعب‭ ‬جيداً‭ ‬ضدي،‭ ‬لطالما‭ ‬فعلت‭ ‬ذلك‮»‬،‭ ‬مضيفةً‭: ‬‮«‬فوجئت‭ ‬فحسب‭ ‬بتراجع‭ ‬مستواي‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ (‬في‭ ‬المجموعتين‭ ‬الثانية‭ ‬والثالثة‭). ‬لا‭ ‬أعلم‭ ‬حقاً‭ ‬ما‭ ‬حصل،‭ ‬شعرت‭ ‬فجأة‭ ‬أني‭ ‬فقدت‭ ‬السيطرة‮»‬‭. ‬بدورها‭ ‬قالت‭ ‬أوستابنكو‭: ‬‮«‬أتوقع‭ ‬دائماً‭ ‬معركة‭ ‬قوية‭ ‬ضد‭ ‬إيغا‭. ‬إنها‭ ‬لاعبة‭ ‬رائعة‭ ‬وفازت‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬الكبرى‭ ‬وهي‭ ‬ثابتة‭ ‬الأداء‮»‬‭. ‬وتابعت‭: ‬‮«‬علمت‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬علي‭ ‬اللعب‭ ‬بعدائية‭ ‬وأنا‭ ‬ألعب‭ ‬بأسلوبي‭ ‬لأنها‭ ‬لا‭ ‬تحب‭ ‬ذلك‭. ‬كلما‭ ‬فكرت‭ ‬به‭ ‬هو‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬عليّ‭ ‬اللعب‭ ‬حتى‭ ‬النقطة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬حتى‭ ‬نتصافح‭ (‬بعد‭ ‬اللقاء‭). ‬شعرت‭ ‬أني‭ ‬كنت‭ ‬ألعب‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬ولم‭ ‬أمنحها‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الفرص‮»‬‭. ‬

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