إقصاء شفيونتيك من ((فلاشينغ ميدوز))

إقصاء شفيونتيك من ((فلاشينغ ميدوز))
التاريخ
9/4/2023 7:16:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تنازلت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالمياً، عن لقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بخسارتها في الدور الرابع أمام اللاتفية يلينا أوستابنكو 6-3 و3-6 و1-6، فيما واصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف ثانياً عودته الأمريكية الموفقة ببلوغه ربع النهائي.
ودخلت شفيونتيك البطولة الأمريكية وهي المرشحة الأوفر حظاً للاحتفاظ باللقب ورفع رصيدها إلى خمسة ألقاب كبرى، بعد رولان غاروس 2020 و2022 و2023 وفلاشينغ ميدوز 2022، لكن أوستابنكو استعادت يوم الأحد شيئاً من البريق الذي خولها إحراز لقب رولان غاروس عام 2017 وبلغت ربع النهائي للمرة الأولى في البطولة الأمريكية. وبخروجها من الدور الرابع في خامس مشاركة لها في فلاشينغ ميدوز (تجاوزت هذا الدور مرة واحدة حين أحرزت اللقب العام الماضي) ستتنازل البولندية البالغة 22 عاماً عن صدارة تصنيف رابطة المحترفات التي تربعت عليها طوال 75 أسبوعاً لصالح البيلاروسية أرينا سابالينكا. وتواصلت عقدة شفيونتيك أمام أوستابنكو، إذ حققت اللاتفية البالغة 26 عاماً انتصارها الرابع على منافستها من أصل أربع مواجهات بينهما، لكن لقاء الأحد كان الأهم بينهما على الإطلاق وقد حسمته المصنفة 21 عالمياً في ساعة و48 دقيقة.
وعلقت شفيونتيك على خسارتها الجديدة أمام أوستابنكو بالقول: «إنها تلعب جيداً ضدي، لطالما فعلت ذلك»، مضيفةً: «فوجئت فحسب بتراجع مستواي بشكل كبير (في المجموعتين الثانية والثالثة). لا أعلم حقاً ما حصل، شعرت فجأة أني فقدت السيطرة». بدورها قالت أوستابنكو: «أتوقع دائماً معركة قوية ضد إيغا. إنها لاعبة رائعة وفازت بالعديد من البطولات الكبرى وهي ثابتة الأداء». وتابعت: «علمت أنه يجب علي اللعب بعدائية وأنا ألعب بأسلوبي لأنها لا تحب ذلك. كلما فكرت به هو أنه يجب عليّ اللعب حتى النقطة الأخيرة، حتى نتصافح (بعد اللقاء). شعرت أني كنت ألعب بشكل أفضل ولم أمنحها الكثير من الفرص».
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