توبلي يعين قاسم طاهر مدربا لأشبال وناشئي اليد

توبلي يعين قاسم طاهر مدربا لأشبال وناشئي اليد
التاريخ
9/4/2023 7:16:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب: حسن بو حسن الثلاثاء ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
عيّن نادي توبلي المدرب الوطني قاسم طاهر مدربا لفريقي فئة الأشبال وفئة الناشئين وذلك ابتداء من الموسم الرياضي القادم 2023/2024، ويستلم المدرب قاسم مهامه الفنية استعدادا لانطلاق منافسات الموسم الجديد خلال الفترة الزمنية القريبة جدا.
وأكد نادي توبلي في حسابه الخاص على موقع التواصل الإلكتروني «انستغرام» الخبر بالتأكيد على أن مجلس إدارة النادي اعتمد طاهر مدربا لفئتي الأشبال والناشئين، واضعا ثقته في هذا المدرب الوطني الذي يمتلك خبرة طويلة في ملاعب كرة اليد ومتمنيا له كل النجاح والتوفيق في إدارة أبناء اللعبة الواعدين والذين ينتظر منهم العودة باللعبة في توبلي إلى حيز منطقة المنافسة.
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