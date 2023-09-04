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توبلي يعين قاسم طاهر مدربا لأشبال وناشئي اليد

9/4/2023 7:16:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب: حسن بو حسن الثلاثاء ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00


عيّن‭ ‬نادي‭ ‬توبلي‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬قاسم‭ ‬طاهر‭ ‬مدربا‭ ‬لفريقي‭ ‬فئة‭ ‬الأشبال‭ ‬وفئة‭ ‬الناشئين‭ ‬وذلك‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬القادم‭ ‬2023‭/‬2024،‭ ‬ويستلم‭ ‬المدرب‭ ‬قاسم‭ ‬مهامه‭ ‬الفنية‭ ‬استعدادا‭ ‬لانطلاق‭ ‬منافسات‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الزمنية‭ ‬القريبة‭ ‬جدا‭.‬

وأكد‭ ‬نادي‭ ‬توبلي‭ ‬في‭ ‬حسابه‭ ‬الخاص‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬التواصل‭ ‬الإلكتروني‭ ‬‮«‬انستغرام‮»‬‭ ‬الخبر‭ ‬بالتأكيد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬النادي‭ ‬اعتمد‭ ‬طاهر‭ ‬مدربا‭ ‬لفئتي‭ ‬الأشبال‭ ‬والناشئين،‭ ‬واضعا‭ ‬ثقته‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬الذي‭ ‬يمتلك‭ ‬خبرة‭ ‬طويلة‭ ‬في‭ ‬ملاعب‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬ومتمنيا‭ ‬له‭ ‬كل‭ ‬النجاح‭ ‬والتوفيق‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬أبناء‭ ‬اللعبة‭ ‬الواعدين‭ ‬والذين‭ ‬ينتظر‭ ‬منهم‭ ‬العودة‭ ‬باللعبة‭ ‬في‭ ‬توبلي‭ ‬إلى‭ ‬حيز‭ ‬منطقة‭ ‬المنافسة‭.‬

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