((فضل)) يفضل تمثيل سلة البحرين
التاريخ
9/4/2023 7:16:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
اختار فضل الله عباس لاعب الفريق الأول لكرة السلة بنادي النجمة سابقا ان يحلق لأول مرة خارج أسوار ناديه بعد أن أصبح لاعبا حرا، حيث فضل التوقيع مع نادي البحرين لتكون تجربته الاحترافية الأولى، ويعدّ فضل الله من ركائز تشكيلة النجمة، وهو يمتاز بالسرعة والمهارة والاختراق وكذلك التصويبات الثلاثية، وسيشكل وجوده قوة إضافية للفريق، وخاصة بعد إبرام عدد من التعاقدات مؤخرا بتجديد عقود لاعبين مهمين مثل جواد عبدالله وإبراهيم البصري ومنصور جابر ومحمد حاجي.
ويسعى البحرين بقيادة الجهاز الفني المكون من علي عبدالغني ومساعده علي كويد الى تحقيق أفضل النتائج والمنافسة على التأهل للأدوار المتقدمة بعد ان نجح في المواسم القليلة الماضية في بلوغ الدورة السداسية للمرة الأولى في تاريخ النادي.
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