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((فضل)) يفضل تمثيل سلة البحرين

9/4/2023 7:16:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

اختار‭ ‬فضل‭ ‬الله‭ ‬عباس‭ ‬لاعب‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بنادي‭ ‬النجمة‭ ‬سابقا‭ ‬ان‭ ‬يحلق‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬خارج‭ ‬أسوار‭ ‬ناديه‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أصبح‭ ‬لاعبا‭ ‬حرا،‭ ‬حيث‭ ‬فضل‭ ‬التوقيع‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬لتكون‭ ‬تجربته‭ ‬الاحترافية‭ ‬الأولى،‭ ‬ويعدّ‭ ‬فضل‭ ‬الله‭ ‬من‭ ‬ركائز‭ ‬تشكيلة‭ ‬النجمة،‭ ‬وهو‭ ‬يمتاز‭ ‬بالسرعة‭ ‬والمهارة‭ ‬والاختراق‭ ‬وكذلك‭ ‬التصويبات‭ ‬الثلاثية،‭ ‬وسيشكل‭ ‬وجوده‭ ‬قوة‭ ‬إضافية‭ ‬للفريق،‭ ‬وخاصة‭ ‬بعد‭ ‬إبرام‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬التعاقدات‭ ‬مؤخرا‭ ‬بتجديد‭ ‬عقود‭ ‬لاعبين‭ ‬مهمين‭ ‬مثل‭ ‬جواد‭ ‬عبدالله‭ ‬وإبراهيم‭ ‬البصري‭ ‬ومنصور‭ ‬جابر‭ ‬ومحمد‭ ‬حاجي‭.‬

ويسعى‭ ‬البحرين‭ ‬بقيادة‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬علي‭ ‬عبدالغني‭ ‬ومساعده‭ ‬علي‭ ‬كويد‭ ‬الى‭ ‬تحقيق‭ ‬أفضل‭ ‬النتائج‭ ‬والمنافسة‭ ‬على‭ ‬التأهل‭ ‬للأدوار‭ ‬المتقدمة‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬المواسم‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬بلوغ‭ ‬الدورة‭ ‬السداسية‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬النادي‭.‬



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