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النجمة يختار المتروك مدربا مساعدا

9/4/2023 7:16:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي ميرزا الثلاثاء ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00


‬اختار‭ ‬مسؤولو‭ ‬نادي‭ ‬النجمة‭ ‬الكابتن‭ ‬حسين‭ ‬المتروك‭ ‬ليكون‭ ‬مساعدا‭ ‬لمدرب‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬خلال‭ ‬منافسات‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬2023-2024‭ ‬الذي‭ ‬ينتظر‭ ‬أن‭ ‬ينطلق‭ ‬يوم‭ ‬23‭ ‬أكتوبر‭ ‬القادم‭.‬


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‬وجاء‭ ‬اختيار‭ ‬المتروك‭ - ‬الذي‭ ‬أمضى‭ ‬خمسة‭ ‬مواسم‭ ‬ضمن‭ ‬صفوف‭ ‬الفريق‭ ‬النجماوي‭- ‬نظرا‭ ‬لثقة‭ ‬المسؤولين‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬في‭ ‬شخصه،‭ ‬زد‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬المتروك‭ ‬سبق‭ ‬له‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬دورات‭ ‬تأهيل‭ ‬المدربين‭ ‬التي‭ ‬يستضيفها‭ ‬مركز‭ ‬التطوير‭.‬


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‬وكان‭ ‬المتروك‭ ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬مؤخرا‭ ‬اعتزاله‭ ‬اللعب‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬يناهز‭ ‬45‭ ‬عاما،‭ ‬قضى‭ ‬أغلبها‭ ‬مع‭ ‬فرق‭ ‬ناديه‭ ‬الأم‭ ‬النصر‭.‬

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