النجمة يختار المتروك مدربا مساعدا
التاريخ
9/4/2023 7:16:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي ميرزا الثلاثاء ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
اختار مسؤولو نادي النجمة الكابتن حسين المتروك ليكون مساعدا لمدرب الفريق الأول للكرة الطائرة خلال منافسات الموسم الجديد 2023-2024 الذي ينتظر أن ينطلق يوم 23 أكتوبر القادم.
وجاء اختيار المتروك - الذي أمضى خمسة مواسم ضمن صفوف الفريق النجماوي- نظرا لثقة المسؤولين من جهة في شخصه، زد على ذلك أن المتروك سبق له الحصول على دورات تأهيل المدربين التي يستضيفها مركز التطوير.
وكان المتروك قد أعلن مؤخرا اعتزاله اللعب عن عمر يناهز 45 عاما، قضى أغلبها مع فرق ناديه الأم النصر.
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