توافق ورؤى مشتركة بين طموح ونادي الشباب..بن جلال يستقبل وفد النادي لبحث الدعم والتعاون الثنائي
التاريخ
9/4/2023 7:16:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
استقبل محمد عبداللطيف بن جلال رئيس مجلس إدارة شركة طموح للإدارة الرياضية وفد نادي الشباب لبحث الدعم والتعاون الثنائي وفقًا لأعلى المستويات.
رحب بن جلال بوفد نادي الشباب، مشيدًا بالجهود التي يبذلها مجلس الإدارة برئاسة ميرزا أحمد علي، ودورهم الكبير واللافت في مختلف المسابقات الكروية، مثنيًا على الجهود المتميزة خدمة لقطاع الشباب والرياضة في المنطقة والقرى المجاورة.
وأكد بن جلال خلال اجتماعه بالوفد استعداد «طموح» للتنسيق والتعاون المشترك، وتقديم الدعم المناسب للنادي، بما يساعد على تحقيق الأهداف والرؤى بين الطرفين، موضحًا أن طموح وجدت لخدمة الأندية الوطنية، ومساعدتها على الارتقاء بنتائجها في مجال كرة القدم.
وذكر بن جلال أن الشركة لن تدخر جهدًا في سبيل تمكين الأندية بأداء رسالتها على النحو الأمثل، بما يخدم المنظومة الرياضية، ويعزز من دورها تجاه الشباب البحريني، مؤكدًا ثقته بنجاح مشروع نادي الشباب في السنوات المقبلة، ليكون من بين الأندية المنافسة في المسابقات الكروية.
بدورهم، عبر أعضاء وفد نادي الشباب عن شكرهم وامتنانهم الكبير لرئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة طموح، على ما تقدمه من خدمات جبارة، كان لها الوقع الإيجابي تجاه مختلف الأندية المحلية، فضلًا عن دورها الرائد في رعاية المنتخبات الوطنية، على رأسها المنتخب الأول لكرة القدم، مؤكدين مد جسور التواصل بين النادي والشركة، لتحقيق الاستفادة القصوى، وبلوغ الأهداف
المنشودة.
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