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توافق ورؤى مشتركة بين طموح ونادي الشباب..بن جلال يستقبل وفد النادي لبحث الدعم والتعاون الثنائي

9/4/2023 7:16:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

استقبل‭ ‬محمد‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬جلال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬طموح‭ ‬للإدارة‭ ‬الرياضية‭ ‬وفد‭ ‬نادي‭ ‬الشباب‭ ‬لبحث‭ ‬الدعم‭ ‬والتعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬وفقًا‭ ‬لأعلى‭ ‬المستويات‭. ‬

رحب‭ ‬بن‭ ‬جلال‭ ‬بوفد‭ ‬نادي‭ ‬الشباب،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬برئاسة‭ ‬ميرزا‭ ‬أحمد‭ ‬علي،‭ ‬ودورهم‭ ‬الكبير‭ ‬واللافت‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬الكروية،‭ ‬مثنيًا‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬المتميزة‭ ‬خدمة‭ ‬لقطاع‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والقرى‭ ‬المجاورة‭.‬

وأكد‭ ‬بن‭ ‬جلال‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعه‭ ‬بالوفد‭ ‬استعداد‭ ‬‮«‬طموح‮»‬‭ ‬للتنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬المشترك،‭ ‬وتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬المناسب‭ ‬للنادي،‭ ‬بما‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬والرؤى‭ ‬بين‭ ‬الطرفين،‭ ‬موضحًا‭ ‬أن‭ ‬طموح‭ ‬وجدت‭ ‬لخدمة‭ ‬الأندية‭ ‬الوطنية،‭ ‬ومساعدتها‭ ‬على‭ ‬الارتقاء‭ ‬بنتائجها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭.‬

وذكر‭ ‬بن‭ ‬جلال‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬لن‭ ‬تدخر‭ ‬جهدًا‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تمكين‭ ‬الأندية‭ ‬بأداء‭ ‬رسالتها‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الأمثل،‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬المنظومة‭ ‬الرياضية،‭ ‬ويعزز‭ ‬من‭ ‬دورها‭ ‬تجاه‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬ثقته‭ ‬بنجاح‭ ‬مشروع‭ ‬نادي‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬المقبلة،‭ ‬ليكون‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الأندية‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬المسابقات‭ ‬الكروية‭.‬

بدورهم،‭ ‬عبر‭ ‬أعضاء‭ ‬وفد‭ ‬نادي‭ ‬الشباب‭ ‬عن‭ ‬شكرهم‭ ‬وامتنانهم‭ ‬الكبير‭ ‬لرئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬طموح،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تقدمه‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬جبارة،‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬الوقع‭ ‬الإيجابي‭ ‬تجاه‭ ‬مختلف‭ ‬الأندية‭ ‬المحلية،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬دورها‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬رعاية‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية،‭ ‬على‭ ‬رأسها‭ ‬المنتخب‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬مؤكدين‭ ‬مد‭ ‬جسور‭ ‬التواصل‭ ‬بين‭ ‬النادي‭ ‬والشركة،‭ ‬لتحقيق‭ ‬الاستفادة‭ ‬القصوى،‭ ‬وبلوغ‭ ‬الأهداف
المنشودة‭.‬

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