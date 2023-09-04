((غيص الموروث)) ضمن موسم ناصر بن حمد البحري
التاريخ
9/4/2023 7:16:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تواصل اللجنة المنظمة لموسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري في نسخته السادسة التحضيرات لمسابقة «غيص الموروث» التي تقام الجمعة بمنطقة «هير شتية». واجتمعت اللجنة المنظمة للاطمئنان على كافة التجهيزات والتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية والتشديد على إجراءات الأمن والسلامة لكافة المشاركين.
ومسابقة «غيص الموروث» التي تقام بمنطقة «هير شتية» مخصصة للغوص الحر الفردي بدون معدات حديثة، وذلك لاستخراج المحار على عمق يصل إلى 15 مترا. ويفوز في المسابقة أصحاب المراكز الثلاثة الأولى الذين يجمعون أكبر كمية ممكنة من المحار خلال فترة زمنية قدرها 20 دقيقة.
واشترطت اللجنة المنظمة أن يحمل جميع المشاركين رخصة غوص حر دولية حيث يتم التأكيد على أولوية السلامة للجميع. وخصصت اللجنة المنظمة فريقا خاصا لمراقبة المشاركين خلال المسابقة التي تم استحداثها في النسخة السادسة لموسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري.
ويعتبر موسم ناصر بن حمد للرياضات الموروث البحري إحدى أبرز المسابقات التي تنظمها اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي، حيث يقام بهدف إحياء الموروث البحري الذي تشتهر فيه البحرين منذ القدم وجعل منها مركزا إقليميا مهما في صيد اللؤلؤ. ولا تزال اللجنة المنظمة تستقبل طلبات المشاركين في فعاليات موسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري عبر الموقع الإلكتروني.
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