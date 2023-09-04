((غيص الموروث)) ضمن موسم ناصر بن حمد البحري

تواصل‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬لموسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬البحري‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬السادسة‭ ‬التحضيرات‭ ‬لمسابقة‭ ‬‮«‬غيص‭ ‬الموروث‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬الجمعة‭ ‬بمنطقة‭ ‬‮«‬هير‭ ‬شتية‮»‬‭. ‬واجتمعت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬للاطمئنان‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬التجهيزات‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬المعنية‭ ‬والتشديد‭ ‬على‭ ‬إجراءات‭ ‬الأمن‭ ‬والسلامة‭ ‬لكافة‭ ‬المشاركين‭.‬

ومسابقة‭ ‬‮«‬غيص‭ ‬الموروث‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬بمنطقة‭ ‬‮«‬هير‭ ‬شتية‮»‬‭ ‬مخصصة‭ ‬للغوص‭ ‬الحر‭ ‬الفردي‭ ‬بدون‭ ‬معدات‭ ‬حديثة،‭ ‬وذلك‭ ‬لاستخراج‭ ‬المحار‭ ‬على‭ ‬عمق‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬مترا‭. ‬ويفوز‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬أصحاب‭ ‬المراكز‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأولى‭ ‬الذين‭ ‬يجمعون‭ ‬أكبر‭ ‬كمية‭ ‬ممكنة‭ ‬من‭ ‬المحار‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬زمنية‭ ‬قدرها‭ ‬20‭ ‬دقيقة‭.‬

واشترطت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬أن‭ ‬يحمل‭ ‬جميع‭ ‬المشاركين‭ ‬رخصة‭ ‬غوص‭ ‬حر‭ ‬دولية‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬أولوية‭ ‬السلامة‭ ‬للجميع‭. ‬وخصصت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬فريقا‭ ‬خاصا‭ ‬لمراقبة‭ ‬المشاركين‭ ‬خلال‭ ‬المسابقة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬استحداثها‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬السادسة‭ ‬لموسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬البحري‭.‬

ويعتبر‭ ‬موسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬البحري‭ ‬إحدى‭ ‬أبرز‭ ‬المسابقات‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬الشعبي،‭ ‬حيث‭ ‬يقام‭ ‬بهدف‭ ‬إحياء‭ ‬الموروث‭ ‬البحري‭ ‬الذي‭ ‬تشتهر‭ ‬فيه‭ ‬البحرين‭ ‬منذ‭ ‬القدم‭ ‬وجعل‭ ‬منها‭ ‬مركزا‭ ‬إقليميا‭ ‬مهما‭ ‬في‭ ‬صيد‭ ‬اللؤلؤ‭. ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬تستقبل‭ ‬طلبات‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬فعاليات‭ ‬موسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬البحري‭ ‬عبر‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭. ‬







