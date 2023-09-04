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بطولة كأس آسيا للناشئين تحت 16 سنة منتخبنا السلاوي للناشئين يقع في مجموعة صعبة

9/4/2023 7:16:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد الذهبة الثلاثاء ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00


أوقعت‭ ‬القرعة‭ ‬منتخبنا‭ ‬للناشئين‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬صعبة‭ ‬تماما‭ ‬وهي‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬منتخبات‭ ‬نيوزيلندا‭ ‬وكوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬والأردن،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬لمنتخبات‭ ‬الناشئين‭ ‬تحت‭ ‬16‭ ‬سنة‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬17‭ ‬حتى‭ ‬24‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭ ‬بمشاركة‭ ‬16‭ ‬منتخب‭.‬

يذكر‭ ‬ان‭ ‬منتخبنا‭ ‬تأهل‭ ‬بصعوبة‭ ‬الى‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬القارية‭ ‬بعد‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الخليجية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬جدة‭ ‬مؤخرا،‭ ‬واستفاد‭ ‬من‭ ‬استضافة‭ ‬قطر‭ ‬للبطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬وهي‭ ‬التي‭ ‬حققت‭ ‬لقب‭ ‬بطولة‭ ‬الخليج‭ ‬وجاء‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬ثانيا،‭ ‬ولذلك‭ ‬تم‭ ‬منح‭ ‬المنطقة‭ ‬مقعدا‭ ‬ثالثا،‭ ‬وهذا‭ ‬التأهل‭ ‬هو‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬لمنتخب‭ ‬الناشئين‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬2022‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬كذلك‭.‬

وسيبدأ‭ ‬منتخبنا‭ ‬للناشئين‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬بمواجهة‭ ‬الاردن‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬سبتمبر،‭ ‬وفي‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬يلتقي‭ ‬بكوريا‭ ‬الجنوبية،‭ ‬ثم‭ ‬يخوض‭ ‬مباراته‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬سبتمبر‭ ‬امام‭ ‬نيوزيلندا،‭ ‬علما‭ ‬ان‭ ‬جميع‭ ‬مباريات‭ ‬منتخبنا‭ ‬للناشئين‭ ‬ستقام‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬نادي‭ ‬الريان‭.‬

ويتأهل‭ ‬متصدر‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المجموعات‭ ‬الأربع‭ ‬الى‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬مباشرة،‭ ‬فيما‭ ‬يتأهل‭ ‬ثاني‭ ‬وثالث‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬الى‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬ويخرج‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬المنافسة‭.‬

ومثل‭ ‬منتخبنا‭ ‬للناشئين‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الخليجية‭ (‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭) ‬12‭ ‬لاعباً‭ ‬وهم‭: ‬علي‭ ‬ياسر،‭ ‬مجتبى‭ ‬محمود،‭ ‬فيصل‭ ‬العنزور،‭ ‬حسين‭ ‬عارف،‭ ‬علي‭ ‬أحمد‭ (‬المنامة‭)‬،‭ ‬حسين‭ ‬السماهيجي،‭ ‬حسن‭ ‬السماهيجي،‭ ‬حسن‭ ‬حسين،‭ ‬دانيال‭ ‬محمد‭ (‬الأهلي‭) ‬مهدي‭ ‬حبيل،‭ ‬سلمان‭ ‬عبدالله‭ (‬النجمة‭)‬،‭ ‬وعلي‭ ‬محسن‭ (‬سترة‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬علي‭ ‬الخاجة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬المنتخبات‭ ‬رئيساً‭ ‬للوفد،‭ ‬ومدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬سفيان‭ ‬مرابط‭ ‬من‭ ‬تونس،‭ ‬والمساعدان‭ ‬هاني‭ ‬علم‭ ‬وحسن‭ ‬مكي،‭ ‬الإداري‭ ‬عبدالله‭ ‬عباس،‭ ‬المعالج‭ ‬جمعة‭ ‬عيسى‭.‬

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