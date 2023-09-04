بطولة كأس آسيا للناشئين تحت 16 سنة منتخبنا السلاوي للناشئين يقع في مجموعة صعبة
التاريخ
9/4/2023 7:16:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد الذهبة الثلاثاء ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أوقعت القرعة منتخبنا للناشئين في مجموعة صعبة تماما وهي المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات نيوزيلندا وكوريا الجنوبية والأردن، وذلك في بطولة كأس آسيا لمنتخبات الناشئين تحت 16 سنة التي ستقام في دولة قطر خلال الفترة ما بين 17 حتى 24 سبتمبر الجاري بمشاركة 16 منتخب.
يذكر ان منتخبنا تأهل بصعوبة الى هذه المشاركة القارية بعد حصوله على المركز الثالث في البطولة الخليجية التي أقيمت في جدة مؤخرا، واستفاد من استضافة قطر للبطولة الآسيوية وهي التي حققت لقب بطولة الخليج وجاء المنتخب السعودي ثانيا، ولذلك تم منح المنطقة مقعدا ثالثا، وهذا التأهل هو الثاني على التوالي لمنتخب الناشئين بعد أن شارك في نسخة 2022 التي أقيمت في قطر كذلك.
وسيبدأ منتخبنا للناشئين مشواره في البطولة بمواجهة الاردن في 17 سبتمبر، وفي اليوم التالي يلتقي بكوريا الجنوبية، ثم يخوض مباراته الثالثة في 19 سبتمبر امام نيوزيلندا، علما ان جميع مباريات منتخبنا للناشئين ستقام على صالة نادي الريان.
ويتأهل متصدر كل مجموعة من المجموعات الأربع الى الدور ربع النهائي مباشرة، فيما يتأهل ثاني وثالث كل مجموعة الى الدور الثاني ويخرج الرابع من المنافسة.
ومثل منتخبنا للناشئين في البطولة الخليجية (التصفيات الآسيوية) 12 لاعباً وهم: علي ياسر، مجتبى محمود، فيصل العنزور، حسين عارف، علي أحمد (المنامة)، حسين السماهيجي، حسن السماهيجي، حسن حسين، دانيال محمد (الأهلي) مهدي حبيل، سلمان عبدالله (النجمة)، وعلي محسن (سترة)، فيما كان علي الخاجة نائب رئيس لجنة المنتخبات رئيساً للوفد، ومدرب المنتخب سفيان مرابط من تونس، والمساعدان هاني علم وحسن مكي، الإداري عبدالله عباس، المعالج جمعة عيسى.
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