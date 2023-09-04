اجتماع مثمر بين مركز تمكين شباب كرزكان ووزارة شؤون الشباب

اجتماع مثمر بين مركز تمكين شباب كرزكان ووزارة شؤون الشباب
التاريخ
9/4/2023 7:16:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
التقى رئيس مركز تمكين شباب كرزكان منصور الفردان في وزارة شؤون الشباب محمود عبدالصمد مدير إدارة الدعم والخدمات بالوزارة، حيث تم خلال هذا اللقاء بحث سبل التعاون بين الإدارة والمركز في كافة المجالات وعرض البرامج والفعاليات واحتياجات المركز.
حضر هذا اللقاء كل من هاشم الكوهجي رئيس الخدمات الشبابية، ووفاء الجزاف رئيسة دعم المراكز الشبابية، ومحمد الجلاهمة رئيس مجموعة الخدمات الرياضية. وفي نهاية اللقاء شكر رئيس المركز مدير ادارة الدعم والخدمات وكل الجهاز المعاون على اهتمامهم باحتياجات المركز وسرعة تلبيتها واهتمام الادارة بدعم كافة الفعاليات والانشطة التي يقوم بها المركز.
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