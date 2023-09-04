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اجتماع مثمر بين مركز تمكين شباب كرزكان ووزارة شؤون الشباب

9/4/2023 7:16:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

التقى‭ ‬رئيس‭ ‬مركز‭ ‬تمكين‭ ‬شباب‭ ‬كرزكان‭ ‬منصور‭ ‬الفردان‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬محمود‭ ‬عبدالصمد‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الدعم‭ ‬والخدمات‭ ‬بالوزارة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬بحث‭ ‬سبل‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الإدارة‭ ‬والمركز‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات‭ ‬وعرض‭ ‬البرامج‭ ‬والفعاليات‭ ‬واحتياجات‭ ‬المركز‭.‬

حضر‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬هاشم‭ ‬الكوهجي‭ ‬رئيس‭ ‬الخدمات‭ ‬الشبابية،‭ ‬ووفاء‭ ‬الجزاف‭ ‬رئيسة‭ ‬دعم‭ ‬المراكز‭ ‬الشبابية،‭ ‬ومحمد‭ ‬الجلاهمة‭ ‬رئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬الخدمات‭ ‬الرياضية‭. ‬وفي‭ ‬نهاية‭ ‬اللقاء‭ ‬شكر‭ ‬رئيس‭ ‬المركز‭ ‬مدير‭ ‬ادارة‭ ‬الدعم‭ ‬والخدمات‭ ‬وكل‭ ‬الجهاز‭ ‬المعاون‭ ‬على‭ ‬اهتمامهم‭ ‬باحتياجات‭ ‬المركز‭ ‬وسرعة‭ ‬تلبيتها‭ ‬واهتمام‭ ‬الادارة‭ ‬بدعم‭ ‬كافة‭ ‬الفعاليات‭ ‬والانشطة‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬المركز‭.‬

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