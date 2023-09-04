تنفيذا لتوجيهات خالد بن حمدالهيئة العامة للرياضة تزور مجلس الماكنة في منطقة سترة
التاريخ
9/4/2023 7:16:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية، استمرت زيارات الجهاز التنفيذي في الهيئة العامة للرياضة للمجالس الرياضية في مختلف مناطق المملكة، ضمن برنامج العمل الوطني «تطلعات»، وذلك من خلال زيارة مجلس الماكنة في منطقة سترة. وشهدت الزيارة تواجد الدكتور عبدالرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة والفريق المرافق له، وعدد كبير من الشخصيات الرياضية ووراد المجلس.
نقل الدكتور عبدالرحمن صادق عسكر تحيات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لجميع الحضور، مؤكداً حرص سموه على الاستماع لكافة الآراء والمقترحات، مشيراً إلى أن الجميع شريك في عملية التطوير الرياضي، مقدماً شكره لأصحاب المجلس على استضافتهم فريق الهيئة في برنامج «تطلعات».
في المقابل عبر الحضور عن سعادتهم بالمشاركة في إحدى زيارات برنامج العمل «تطلعات»، مؤكدين أن عملية تطوير الرياضة في المملكة بقيادة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة تتطلب مشاركة الجميع جنبًا لجنب وصولاً إلى تحقيق الأهداف المنشودة، معبرين عن شكرهم لجميع من تفاعل وحرص على التواجد وإبداء الرأي.
وتأتي الزيارات المقررة لعدد من المجالس الرياضية في مختلف مناطق المملكة، ضمن توجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لإشراك كافة المعنيين بالشأن الرياضي في رسم استراتيجية تطوير الرياضة في البلاد، كما تمثل الزيارات استكمالاً لزيارات سموه التاريخية للأندية والاتحادات ومخرجات قمة الرياضة البحرينية 2023.
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