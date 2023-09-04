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‬تنفيذاً‭ ‬لتوجيهات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية،‭ ‬استمرت‭ ‬زيارات‭ ‬الجهاز‭ ‬التنفيذي‭ ‬في‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬للمجالس‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مناطق‭ ‬المملكة،‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬‮«‬تطلعات‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬مجلس‭ ‬الماكنة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬سترة‭. ‬وشهدت‭ ‬الزيارة‭ ‬تواجد‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬صادق‭ ‬عسكر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬والفريق‭ ‬المرافق‭ ‬له،‭ ‬وعدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬الرياضية‭ ‬ووراد‭ ‬المجلس‭.‬

نقل‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬صادق‭ ‬عسكر‭ ‬تحيات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لجميع‭ ‬الحضور،‭ ‬مؤكداً‭ ‬حرص‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬الاستماع‭ ‬لكافة‭ ‬الآراء‭ ‬والمقترحات،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجميع‭ ‬شريك‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التطوير‭ ‬الرياضي،‭ ‬مقدماً‭ ‬شكره‭ ‬لأصحاب‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬استضافتهم‭ ‬فريق‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬تطلعات‮»‬‭.‬

في‭ ‬المقابل‭ ‬عبر‭ ‬الحضور‭ ‬عن‭ ‬سعادتهم‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬زيارات‭ ‬برنامج‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تطلعات‮»‬،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬عملية‭ ‬تطوير‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬بقيادة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬تتطلب‭ ‬مشاركة‭ ‬الجميع‭ ‬جنبًا‭ ‬لجنب‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المنشودة،‭ ‬معبرين‭ ‬عن‭ ‬شكرهم‭ ‬لجميع‭ ‬من‭ ‬تفاعل‭ ‬وحرص‭ ‬على‭ ‬التواجد‭ ‬وإبداء‭ ‬الرأي‭.‬

وتأتي‭ ‬الزيارات‭ ‬المقررة‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬المجالس‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مناطق‭ ‬المملكة،‭ ‬ضمن‭ ‬توجيهات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لإشراك‭ ‬كافة‭ ‬المعنيين‭ ‬بالشأن‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬رسم‭ ‬استراتيجية‭ ‬تطوير‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬كما‭ ‬تمثل‭ ‬الزيارات‭ ‬استكمالاً‭ ‬لزيارات‭ ‬سموه‭ ‬التاريخية‭ ‬للأندية‭ ‬والاتحادات‭ ‬ومخرجات‭ ‬قمة‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬2023‭.‬







