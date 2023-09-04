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تناول العديد من الجوانب الخاصة باللعبةاتحاد اليد يلتقي مجلس إدارة نادي النجمة

9/4/2023 7:16:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

التقى‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬علي‭ ‬إسحاقي‭ ‬بمجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬النجمة‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬الزيارات‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬الاتحاد‭ ‬لمناقشة‭ ‬أمور‭ ‬اللعبة‭ ‬والتحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬قبل‭ ‬انطلاق‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭. ‬وحضر‭ ‬اللقاء‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬النجمة‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬ومن‭ ‬جانب‭ ‬الاتحاد‭ ‬عضوا‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬فهد‭ ‬الخثلان‭ ‬وعلي‭ ‬الجوكم‭.‬

وشهد‭ ‬اللقاء‭ ‬التطرق‭ ‬الى‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬البحرينية‭ ‬وطرح‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النقاط‭ ‬الخاصة‭ ‬بلعبة‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬النجمة،‭ ‬حيث‭ ‬استمع‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الى‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬المختلفة‭ ‬والرد‭ ‬على‭ ‬الاستفسارات‭ ‬المطروحة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬النادي‭ ‬لبحث‭ ‬الحلول‭ ‬التوافقية‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬اللعبة‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬اليد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬اللقاءات‭ ‬مع‭ ‬الأندية،‭ ‬منوهاً‭ ‬بالإنجازات‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬نادي‭ ‬النجمة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الخارجي‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬ذلك‭ ‬يواكب‭ ‬النقلة‭ ‬النوعية‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬البحرينية‭ ‬وكان‭ ‬له‭ ‬الدور‭ ‬الكبير‭ ‬فيما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬اللعبة‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬متميزة‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أشاد‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬النجمة‭ ‬بمبادرة‭ ‬الاتحاد‭ ‬وحرص‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬على‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الأندية‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬اهتمام‭ ‬الاتحاد‭ ‬بإشراك‭ ‬الأندية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬القرارات‭ ‬وتقديم‭ ‬الصورة‭ ‬الواضحة‭ ‬لآلية‭ ‬العمل،‭ ‬مبدياً‭ ‬كامل‭ ‬دعمه‭ ‬لاتحاد‭ ‬اليد‭ ‬على‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬التوجهات‭ ‬التي‭ ‬تنعكس‭ ‬إيجاباً‭ ‬على‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬البحرينية‭. ‬

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