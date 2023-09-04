تناول العديد من الجوانب الخاصة باللعبةاتحاد اليد يلتقي مجلس إدارة نادي النجمة
التاريخ
9/4/2023 7:16:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
التقى رئيس الاتحاد البحريني لكرة اليد علي إسحاقي بمجلس إدارة نادي النجمة وذلك ضمن الزيارات التي يقوم بها الاتحاد لمناقشة أمور اللعبة والتحديات التي تواجهها قبل انطلاق الموسم الجديد. وحضر اللقاء الشيخ عبدالرحمن بن مبارك آل خليفة رئيس نادي النجمة وأعضاء مجلس الإدارة ومن جانب الاتحاد عضوا مجلس الإدارة فهد الخثلان وعلي الجوكم.
وشهد اللقاء التطرق الى التحديات التي تواجه كرة اليد البحرينية وطرح عدد من النقاط الخاصة بلعبة كرة اليد في نادي النجمة، حيث استمع رئيس الاتحاد الى وجهات النظر المختلفة والرد على الاستفسارات المطروحة من قبل النادي لبحث الحلول التوافقية التي تصب في مصلحة اللعبة.
وأكد رئيس اتحاد اليد على أهمية هذه اللقاءات مع الأندية، منوهاً بالإنجازات التي حققها نادي النجمة على المستوى الخارجي في السنوات الأخيرة، قال إن ذلك يواكب النقلة النوعية لكرة اليد البحرينية وكان له الدور الكبير فيما وصلت إليه اللعبة من مكانة متميزة.
من جانبه أشاد رئيس نادي النجمة بمبادرة الاتحاد وحرص مجلس الإدارة على التواصل مع الأندية وهو ما يعكس اهتمام الاتحاد بإشراك الأندية في جميع القرارات وتقديم الصورة الواضحة لآلية العمل، مبدياً كامل دعمه لاتحاد اليد على مثل هذه التوجهات التي تنعكس إيجاباً على كرة اليد البحرينية.
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