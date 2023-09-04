عبّر‭ ‬أعضاء‭ ‬مركز‭ ‬تمكين‭ ‬شباب‭ ‬القادسية‭ ‬عن‭ ‬فرحتهم‭ ‬البالغة‭ ‬بحصول‭ ‬عضو‭ ‬النادي‭ ‬السابق‭ ‬لاعب‭ ‬كمال‭ ‬الأجسام‭ (‬الفيزيك‭ ‬ – ‭ ‬بروليك‭)‬‮

‬المدرب

قيصر‭ ‬عدنان‭ ‬محمد‭ ‬على‭ ‬كرت‭ ‬الاحتراف‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ (‬ AUSTRIAN ‭ ‬ OAK ‭) ‬ويرفع‭ ‬بذلك‭ ‬اسم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عاليا‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬رفع‭ ‬العلم‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭ ‬لهذه‭ ‬البطولة‭ ‬العالمية‭ ‬الكبيرة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعُد‭ ‬نصرا‭ ‬كبيرا‭ ‬للرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬باهتمام‭ ‬ورعاية‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ومن‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬ومن‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مُمثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬قدم‭ ‬يوسف‭ ‬بهزاد‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مركز‭ ‬تمكين‭ ‬شباب‭ ‬القادسية‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬للاعب‭ ‬ومدرب‭ ‬كمال‭ ‬الأجسام‭ ‬قيصر‭ ‬محمد‭ ‬عدنان‭ ‬بهذه‭ ‬النقلة‭ ‬الرياضية‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬الفاعلة‭ ‬والقوية‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬فخرا‭ ‬كبيرا‭ ‬للشباب‭ ‬البحريني‭ ‬وللمركز‭ ‬قيادة‭ ‬وأعضاء‭ ‬سابقين‭ ‬وحاليين،‭ ‬وهو‭ ‬انجاز‭ ‬يعكس‭ ‬في‭ ‬مجمله‭ ‬الجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬بذلت‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية،‭ ‬والاصرار‭ ‬والتصميم‭ ‬على‭ ‬بلوغ‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬ترفع‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬المركز‭ ‬وأعضائه‭ ‬الكرام،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬حصول‭ ‬اللاعب‭ ‬قيصر‭ ‬على‭ ‬كرت‭ ‬الاحتراف‭ ‬يمثل‭ ‬حافزا‭ ‬كبيرا‭ ‬لكل‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬مملكتنا‭ ‬الغالية،‭ ‬وشباب‭ ‬القادسية‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭.‬

وأضاف‭ ‬بهزاد‭ ‬‮«‬في‭ ‬الحقيقة‭ ‬أن‭ ‬لاعب‭ ‬كمال‭ ‬الأجسام‭ (‬الفيزيك‭ ‬ – ‭ ‬بروليك‭) ‬قيصر‭ ‬عدنان‭ ‬محمد‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬الطموح‭ ‬الذي‭ ‬يتعب‭ ‬على‭ ‬نفسه‭ ‬بالالتزام‭ ‬المتواصل‭ ‬بالتدريب،‭ ‬فقد‭ ‬حقق‭ ‬إنجازاً‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بحصوله‭ ‬على‭ ‬كرت‭ ‬الاحتراف‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬كمال‭ ‬الاجسام،‭ ‬في‭ ‬بطوله‮

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‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬بالنمسا‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬بدر‭ ‬الحسن‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة،‭ ‬نعتقد‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬النجاح‭ ‬يمثل‭ ‬أولى‭ ‬خطواتنا‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الاحتراف،‭ ‬والهدف‭ ‬هو‭ ‬رفع‭ ‬راية‭ ‬البحرين‭ ‬عاليا‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية‭ ‬للمحترفين‭ ‬بأفضل‭ ‬صورة،‭ ‬خاصة‭ ‬وأننا‭ ‬نجد‭ ‬الدعم‭ ‬والمساندة‭ ‬المعنوية‭ ‬من‭ ‬الجميع‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬بقوله‭ ‬‮«‬نتقدم‭ ‬بكل‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬للمدرب‭ ‬بدر‭ ‬الحسن‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭ ‬على‭ ‬ما

بذله‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬مقدرة‭ ‬مع‭ ‬اللاعب‭ ‬قيصر‭ ‬عدنان‭ ‬الذي‭ ‬سيصل‭ ‬لمطار‭ ‬البحرين‭ ‬اليوم‮»‬‭.‬



