مركز تمكين شباب القادسية يشيد بحصول قيصر عدنان على كارت الاحتراف
التاريخ
9/4/2023 7:16:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
عبّر أعضاء مركز تمكين شباب القادسية عن فرحتهم البالغة بحصول عضو النادي السابق لاعب كمال الأجسام (الفيزيك – بروليك)
المدرب
قيصر عدنان محمد على كرت الاحتراف في بطولة ( AUSTRIAN OAK ) ويرفع بذلك اسم مملكة البحرين عاليا بعد أن رفع العلم البحريني في منصة التتويج لهذه البطولة العالمية الكبيرة، وهو ما يعُد نصرا كبيرا للرياضة البحرينية التي تحظى باهتمام ورعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ومن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مُمثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب.
وبهذه المناسبة قدم يوسف بهزاد نائب رئيس مركز تمكين شباب القادسية التهاني والتبريكات للاعب ومدرب كمال الأجسام قيصر محمد عدنان بهذه النقلة الرياضية الكبيرة التي تحققت لمملكة البحرين من خلال مشاركته الفاعلة والقوية في البطولة، الأمر الذي يعتبر فخرا كبيرا للشباب البحريني وللمركز قيادة وأعضاء سابقين وحاليين، وهو انجاز يعكس في مجمله الجهود الكبيرة التي بذلت في الفترة الماضية، والاصرار والتصميم على بلوغ الأهداف التي ترفع من شأن المركز وأعضائه الكرام، مشيرا إلى أن حصول اللاعب قيصر على كرت الاحتراف يمثل حافزا كبيرا لكل الشباب في مملكتنا الغالية، وشباب القادسية على وجه الخصوص.
وأضاف بهزاد «في الحقيقة أن لاعب كمال الأجسام (الفيزيك – بروليك) قيصر عدنان محمد من الشباب الطموح الذي يتعب على نفسه بالالتزام المتواصل بالتدريب، فقد حقق إنجازاً لمملكة البحرين بحصوله على كرت الاحتراف في مجال كمال الاجسام، في بطوله
oak
التي أقيمت بالنمسا بقيادة المدرب بدر الحسن من دولة الكويت الشقيقة، نعتقد أن هذا النجاح يمثل أولى خطواتنا في عالم الاحتراف، والهدف هو رفع راية البحرين عاليا في المحافل الدولية للمحترفين بأفضل صورة، خاصة وأننا نجد الدعم والمساندة المعنوية من الجميع». وتابع بقوله «نتقدم بكل الشكر والتقدير للمدرب بدر الحسن من دولة الكويت الشقيقة على ما
بذله من جهود مقدرة مع اللاعب قيصر عدنان الذي سيصل لمطار البحرين اليوم».
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