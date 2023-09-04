منتخبنا لكرة القدم يستعد لودية الكويت الدولية في دبي
التاريخ
9/4/2023 7:16:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
يواصل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم سلسلة تدريباته في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ تحضيرًا لخوض مباراتين وديتين دوليتين أمام نظيريه الكويتي والتركماني يومي 7 و12 سبتمبر الجاري على التوالي. ويقود التدريبات المدرب الأرجنتيني خوان بيتزي، والطاقم المعاون، وذلك في حصص على فترات صباحية ومسائية.
وكان منتخبنا قد خاض معسكرًا خارجيًا في الشهر الماضي بصربيا، ولعب من خلاله 3 مباريات ودية، قبل أن ينتقل مباشرة إلى الإمارات؛ استعدادًا للقاءين الوديين الدوليين أمام الكويت وتركمانستان، اللذين سيقامان خلال فترة الأيام الدولية للشهر الحالي. ومن المؤمل أن يلتقي منتخبنا بنظيره الكويتي يوم 7 سبتمبر 2023 عند الـ7 مساءً بتوقيت الإمارات (6 مساءً بتوقيت البحرين)، في مباراة سيحتضنها استاد نادي ضباط شرطة دبي، فيما لن تكون المباراة منقولة تلفزيونيا.
ويسعى الجهاز الفني بقيادة المدرب الأرجنتيني بيتزي لتحقيق الاستفادة الكاملة من خلال معسكر صربيا ووديتي الكويت وتركمانستان، في إطار التحضير لتدشين مشوار المنتخب في التصفيات المزدوجة خلال نوفمبر المقبل. وسيلعب منتخبنا لقاءين وديين دوليين في شهر أكتوبر المقبل، إذ سيستضيف منتخب قيرغيزستان يوم 12 أكتوبر، ثم يلاقي منتخب الفلبين يوم 17 أكتوبر في البحرين أيضًا.
وتضم قائمة منتخبنا الوطني اللاعبين: محمد عادل، أحمد بوغمار، سيد ضياء سعيد، محمد الحردان، مهدي حميدان ومهدي عبدالجبار، سيد محمد جعفر، حسين جميل، عبدالله الخلاصي، أمين بن عدي، حمزة الجبن، وليد الحيام، مبارك محمد، أحمد الشروقي، عبدالكريم فردان، سيد رضا عيسى، جاسم الشيخ، علي حرم، كميل الأسود، علي حسن سعيد، أحمد نبيل، أحمد موسى، إبراهيم الختال، إبراهيم لطف الله، عباس العصفور وطلال الشروقي، فيما التحق المحترفون بالأندية الخارجية بعد مهمتهم مع أنديتهم، وهم: محمد مرهون، وعبدالله يوسف وعلي مدن.
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