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منتخبنا لكرة القدم يستعد لودية الكويت الدولية في دبي

9/4/2023 7:16:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

يواصل‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬سلسلة‭ ‬تدريباته‭ ‬في‭ ‬إمارة‭ ‬دبي‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة؛‭ ‬تحضيرًا‭ ‬لخوض‭ ‬مباراتين‭ ‬وديتين‭ ‬دوليتين‭ ‬أمام‭ ‬نظيريه‭ ‬الكويتي‭ ‬والتركماني‭ ‬يومي‭ ‬7‭ ‬و12‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭ ‬على‭ ‬التوالي‭. ‬ويقود‭ ‬التدريبات‭ ‬المدرب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬خوان‭ ‬بيتزي،‭ ‬والطاقم‭ ‬المعاون،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬حصص‭ ‬على‭ ‬فترات‭ ‬صباحية‭ ‬ومسائية‭.‬

وكان‭ ‬منتخبنا‭ ‬قد‭ ‬خاض‭ ‬معسكرًا‭ ‬خارجيًا‭ ‬في‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬بصربيا،‭ ‬ولعب‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬3‭ ‬مباريات‭ ‬ودية،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينتقل‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬الإمارات؛‭ ‬استعدادًا‭ ‬للقاءين‭ ‬الوديين‭ ‬الدوليين‭ ‬أمام‭ ‬الكويت‭ ‬وتركمانستان،‭ ‬اللذين‭ ‬سيقامان‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الأيام‭ ‬الدولية‭ ‬للشهر‭ ‬الحالي‭. ‬ومن‭ ‬المؤمل‭ ‬أن‭ ‬يلتقي‭ ‬منتخبنا‭ ‬بنظيره‭ ‬الكويتي‭ ‬يوم‭ ‬7‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭ ‬عند‭ ‬الـ7‭ ‬مساءً‭ ‬بتوقيت‭ ‬الإمارات‭ (‬6‭ ‬مساءً‭ ‬بتوقيت‭ ‬البحرين‭)‬،‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬سيحتضنها‭ ‬استاد‭ ‬نادي‭ ‬ضباط‭ ‬شرطة‭ ‬دبي،‭ ‬فيما‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬المباراة‭ ‬منقولة‭ ‬تلفزيونيا‭.‬

ويسعى‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬بيتزي‭ ‬لتحقيق‭ ‬الاستفادة‭ ‬الكاملة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬معسكر‭ ‬صربيا‭ ‬ووديتي‭ ‬الكويت‭ ‬وتركمانستان،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التحضير‭ ‬لتدشين‭ ‬مشوار‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬المزدوجة‭ ‬خلال‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل‭. ‬وسيلعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬لقاءين‭ ‬وديين‭ ‬دوليين‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل،‭ ‬إذ‭ ‬سيستضيف‭ ‬منتخب‭ ‬قيرغيزستان‭ ‬يوم‭ ‬12‭ ‬أكتوبر،‭ ‬ثم‭ ‬يلاقي‭ ‬منتخب‭ ‬الفلبين‭ ‬يوم‭ ‬17‭ ‬أكتوبر‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬أيضًا‭.‬

وتضم‭ ‬قائمة‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬اللاعبين‭: ‬محمد‭ ‬عادل،‭ ‬أحمد‭ ‬بوغمار،‭ ‬سيد‭ ‬ضياء‭ ‬سعيد،‭ ‬محمد‭ ‬الحردان،‭ ‬مهدي‭ ‬حميدان‭ ‬ومهدي‭ ‬عبدالجبار،‭ ‬سيد‭ ‬محمد‭ ‬جعفر،‭ ‬حسين‭ ‬جميل،‭ ‬عبدالله‭ ‬الخلاصي،‭ ‬أمين‭ ‬بن‭ ‬عدي،‭ ‬حمزة‭ ‬الجبن،‭ ‬وليد‭ ‬الحيام،‭ ‬مبارك‭ ‬محمد،‭ ‬أحمد‭ ‬الشروقي،‭ ‬عبدالكريم‭ ‬فردان،‭ ‬سيد‭ ‬رضا‭ ‬عيسى،‭ ‬جاسم‭ ‬الشيخ،‭ ‬علي‭ ‬حرم،‭ ‬كميل‭ ‬الأسود،‭ ‬علي‭ ‬حسن‭ ‬سعيد،‭ ‬أحمد‭ ‬نبيل،‭ ‬أحمد‭ ‬موسى،‭ ‬إبراهيم‭ ‬الختال،‭ ‬إبراهيم‭ ‬لطف‭ ‬الله،‭ ‬عباس‭ ‬العصفور‭ ‬وطلال‭ ‬الشروقي،‭ ‬فيما‭ ‬التحق‭ ‬المحترفون‭ ‬بالأندية‭ ‬الخارجية‭ ‬بعد‭ ‬مهمتهم‭ ‬مع‭ ‬أنديتهم،‭ ‬وهم‭: ‬محمد‭ ‬مرهون،‭ ‬وعبدالله‭ ‬يوسف‭ ‬وعلي‭ ‬مدن‭.‬

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