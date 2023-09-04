((الأولمبي)) يختتم التدريبات تحضيرا للتصفيات الآسيوية

يختتم‭ ‬منتخبنا‭ ‬الأولمبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬سلسلة‭ ‬تدريباته،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يدشن‭ ‬مشواره‭ ‬غدا‭ ‬الأربعاء‭ ‬الموافق‭ ‬6‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬آسيا‭ ‬تحت‭ ‬23‭ ‬عامًا‭ ‬2024‭. ‬وسيلعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭ ‬التي‭ ‬سيحتضن‭ ‬مبارياتها‭ ‬استاد‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭. ‬وتضم‭ ‬المجموعة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أولمبينا‭: ‬اليابان،‭ ‬وفلسطين‭ ‬وباكستان‭.‬

ويقود‭ ‬منتخبنا‭ ‬المدرب‭ ‬الكرواتي‭ ‬داريو‭ ‬باسيتش‭. ‬وكان‭ ‬المنتخب‭ ‬قد‭ ‬انتظم‭ ‬بمعسكر‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬‮«‬الريجنسي‮»‬‭ ‬تحضيرًا‭ ‬للمهمة‭ ‬القارية‭. ‬وسيلعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الأولمبي‭ ‬لقاءه‭ ‬الأول‭ ‬غدا‭ ‬الأربعاء‭ ‬6‭ ‬سبتمبر‭ ‬أمام‭ ‬فلسطين،‭ ‬ثم‭ ‬يلاقي‭ ‬باكستان‭ ‬يوم‭ ‬9‭ ‬سبتمبر،‭ ‬وأخيرًا‭ ‬يلاقي‭ ‬اليابان‭ ‬يوم‭ ‬12‭ ‬سبتمبر،‭ ‬وستقام‭ ‬جميع‭ ‬المباريات‭ ‬عند‭ ‬6‭.‬30‭ ‬مساءً‭. ‬وينص‭ ‬نظام‭ ‬التأهل‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬على‭ ‬صعود‭ ‬أصحاب‭ ‬المراكز‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المجموعات‭ ‬الـ11،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أفضل‭ ‬4‭ ‬منتخبات‭ ‬تحقق‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬بينها‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تعقد‭ ‬اليوم‭ ‬المؤتمرات‭ ‬الصحفية‭ ‬الخاصة‭ ‬بمدربي‭ ‬منتخبات‭ ‬المجموعة،‭ ‬وسيمثل‭ ‬منتخبنا‭ ‬فيه‭ ‬المدرب‭ ‬الكرواتي‭ ‬داريو‭ ‬باسيتش‭ ‬عند‭ ‬الـ4‭:‬00‭ ‬عصرًا،‭ ‬ثم‭ ‬مؤتمر‭ ‬مدرب‭ ‬منتخب‭ ‬فلسطين‭ ‬عند‭ ‬الـ4‭:‬15‭ ‬عصرًا،‭ ‬ومؤتمر‭ ‬مدرب‭ ‬منتخب‭ ‬اليابان‭ ‬الـ4‭:‬30‭ ‬عصرًا،‭ ‬وأخيرًا‭ ‬مؤتمر‭ ‬مدرب‭ ‬باكستان‭ ‬عند‭ ‬الـ4‭:‬45‭ ‬عصرًا‭. ‬وسيعقد‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الصباحية‭ ‬الاجتماع‭ ‬التنسيقي‭ ‬الذي‭ ‬يسبق‭ ‬التصفيات،‭ ‬وسيتم‭ ‬خلاله‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬الأمور‭ ‬التنظيمية‭ ‬والإدارية‭ ‬كافة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تحديد‭ ‬ألوان‭ ‬المنتخبات‭ ‬في‭ ‬المباريات‭.‬