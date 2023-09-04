((الأولمبي)) يختتم التدريبات تحضيرا للتصفيات الآسيوية

((الأولمبي)) يختتم التدريبات تحضيرا للتصفيات الآسيوية
التاريخ
9/4/2023 7:16:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
يختتم منتخبنا الأولمبي لكرة القدم اليوم الثلاثاء سلسلة تدريباته، قبل أن يدشن مشواره غدا الأربعاء الموافق 6 سبتمبر الجاري، في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024. وسيلعب منتخبنا في المجموعة الرابعة التي سيحتضن مبارياتها استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة. وتضم المجموعة إلى جانب أولمبينا: اليابان، وفلسطين وباكستان.
ويقود منتخبنا المدرب الكرواتي داريو باسيتش. وكان المنتخب قد انتظم بمعسكر في فندق «الريجنسي» تحضيرًا للمهمة القارية. وسيلعب منتخبنا الأولمبي لقاءه الأول غدا الأربعاء 6 سبتمبر أمام فلسطين، ثم يلاقي باكستان يوم 9 سبتمبر، وأخيرًا يلاقي اليابان يوم 12 سبتمبر، وستقام جميع المباريات عند 6.30 مساءً. وينص نظام التأهل في التصفيات على صعود أصحاب المراكز الأولى من المجموعات الـ11، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحقق المركز الثاني من بينها.
ومن المقرر أن تعقد اليوم المؤتمرات الصحفية الخاصة بمدربي منتخبات المجموعة، وسيمثل منتخبنا فيه المدرب الكرواتي داريو باسيتش عند الـ4:00 عصرًا، ثم مؤتمر مدرب منتخب فلسطين عند الـ4:15 عصرًا، ومؤتمر مدرب منتخب اليابان الـ4:30 عصرًا، وأخيرًا مؤتمر مدرب باكستان عند الـ4:45 عصرًا. وسيعقد خلال الفترة الصباحية الاجتماع التنسيقي الذي يسبق التصفيات، وسيتم خلاله الكشف عن الأمور التنظيمية والإدارية كافة، بالإضافة إلى تحديد ألوان المنتخبات في المباريات.
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