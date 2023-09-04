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هونيس لا يرغب في صفقات اللحظات الأخيرة

9/4/2023 7:16:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

قال‭ ‬أولي‭ ‬هونيس‭ ‬الرئيس‭ ‬الشرفي‭ ‬لنادي‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬إنه‭ ‬يتمنى‭ ‬أن‭ ‬يتفادى‭ ‬النادي‭ ‬الصفقات‭ ‬التي‭ ‬تحسم‭ ‬في‭ ‬اللحظات‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬سوق‭ ‬الانتقالات،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬التجربة‭ ‬السلبية‭ ‬التي‭ ‬مر‭ ‬بها‭ ‬بايرن‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭. ‬وأخفق‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬في‭ ‬إبرام‭ ‬صفقة‭ ‬ضم‭ ‬لاعب‭ ‬خط‭ ‬الوسط‭ ‬جواو‭ ‬بالينيا،‭ ‬حيث‭ ‬فشلت‭ ‬الصفقة‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬سوق‭ ‬الانتقالات‭ ‬التي‭ ‬أغلقت‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضي،‭ ‬نظرا‭ ‬لعدم‭ ‬موافقة‭ ‬فولهام‭ ‬الإنجليزي‭ ‬على‭ ‬رحيل‭ ‬اللاعب‭ ‬لعدم‭ ‬

إيجاد‭ ‬البديل‭. ‬وقال‭ ‬هوينيس‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬سودويتشه‭ ‬تسايتونج‮»‬‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭: ‬‮«‬فيما‭ ‬عدا‭ ‬الحالات‭ ‬الاستثنائية،‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬نكون‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬الأحداث‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬سوق‭ ‬الانتقالات‭ ‬مستقبلا‭. ‬لقد‭ ‬اعتدنا‭ ‬أن‭ ‬نضحك‭ ‬على‭ ‬أحداث‭ ‬اليوم‭ ‬الأخير‮»‬‭.‬

ووصف‭ ‬هوينيس،‭ ‬وهو‭ ‬عضو‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬الإشرافي‭ ‬لنادي‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ،‭ ‬البرامج‭ ‬التليفزيونية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالانتقالات‭ ‬بأنها‭: ‬‮«‬قفص‭ ‬مليء‭ ‬بالحمقى‮»‬‭. ‬ويرى‭ ‬هوينيس‭ ‬أن‭ ‬صفقات‭ ‬الانتقالات‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تحسم‭ ‬مستقبلا‭ ‬قبل‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬التدريبات،‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬شهر‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬فترة‭ ‬الانتقالات‭. ‬ونظرا‭ ‬لرحيل‭ ‬عدة‭ ‬لاعبين‭ ‬عن‭ ‬بايرن،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬المدافع‭ ‬بنجامين‭ ‬بافارد‭ ‬وحارس‭ ‬المرمى‭ ‬يان‭ ‬سومر‭ ‬والسنغالي‭ ‬ساديو‭ ‬ماني،‭ ‬يضم‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لبايرن‭ ‬الآن‭ ‬22‭ ‬لاعبا‭ ‬فقط،‭ ‬وقد‭ ‬أبدى‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬توماس‭ ‬توخيل‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬القلق‭ ‬إزاء‭ ‬تقلص‭ ‬القائمة‭.‬

وكان‭ ‬توخيل‭ ‬قد‭ ‬طلب‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬جواو‭ ‬بالينيا،‭ ‬وعلق‭ ‬على‭ ‬فشل‭ ‬الصفقة‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬أمر‭ ‬محزن‭ ‬للغاية‮»‬‭. ‬كذلك‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬من‭ ‬تعويض‭ ‬فجوة‭ ‬رحيل‭ ‬لاعب‭ ‬الظهير‭ ‬الايمن‭ ‬بافارد‭ ‬الذي‭ ‬انتقل‭ ‬إلى‭ ‬إنتر‭ ‬ميلان‭ ‬الإيطالي‭. ‬وقد‭ ‬انتقل‭ ‬جوسيب‭ ‬ستانيسيتش،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يلعب‭ ‬دور‭ ‬البديل‭ ‬لبافارد،‭ ‬إلى‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬الإعارة،‭ ‬قبل‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬إنتر‭ ‬ميلان‭ ‬بشأن‭ ‬بافارد‭. ‬وقال‭ ‬يان‭-‬كريستيان‭ ‬دريسن‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبايرن‭ ‬إن‭ ‬عمل‭ ‬توخيل‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬أكثر‭ ‬إبداعا،‭ ‬بينما‭ ‬تعهد‭ ‬هربرت‭ ‬هاينر‭ ‬رئيس‭ ‬النادي‭ ‬بإبرام‭ ‬صفقات‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬الانتقالات‭ ‬الشتوية‭ ‬المقبل‭ ‬إذا‭ ‬لزم‭ ‬الأمر‭.‬

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