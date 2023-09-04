هونيس لا يرغب في صفقات اللحظات الأخيرة

هونيس لا يرغب في صفقات اللحظات الأخيرة
التاريخ
9/4/2023 7:16:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
قال أولي هونيس الرئيس الشرفي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم إنه يتمنى أن يتفادى النادي الصفقات التي تحسم في اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات، وذلك بعد التجربة السلبية التي مر بها بايرن هذا الصيف. وأخفق بايرن ميونخ في إبرام صفقة ضم لاعب خط الوسط جواو بالينيا، حيث فشلت الصفقة في الدقائق الأخيرة من سوق الانتقالات التي أغلقت يوم الجمعة الماضي، نظرا لعدم موافقة فولهام الإنجليزي على رحيل اللاعب لعدم
إيجاد البديل. وقال هوينيس في تصريحات لصحيفة «سودويتشه تسايتونج» يوم أمس: «فيما عدا الحالات الاستثنائية، يجب ألا نكون في قلب الأحداث في اليوم الأخير من سوق الانتقالات مستقبلا. لقد اعتدنا أن نضحك على أحداث اليوم الأخير».
ووصف هوينيس، وهو عضو أيضا في المجلس الإشرافي لنادي بايرن ميونخ، البرامج التليفزيونية الخاصة بالانتقالات بأنها: «قفص مليء بالحمقى». ويرى هوينيس أن صفقات الانتقالات يجب أن تحسم مستقبلا قبل اليوم الأول من التدريبات، أو على الأقل قبل نحو شهر من اليوم الأخير من فترة الانتقالات. ونظرا لرحيل عدة لاعبين عن بايرن، من بينهم المدافع بنجامين بافارد وحارس المرمى يان سومر والسنغالي ساديو ماني، يضم الفريق الأول لبايرن الآن 22 لاعبا فقط، وقد أبدى المدير الفني توماس توخيل حالة من القلق إزاء تقلص القائمة.
وكان توخيل قد طلب التعاقد مع جواو بالينيا، وعلق على فشل الصفقة قائلا: «إنه أمر محزن للغاية». كذلك لم يتمكن بايرن ميونخ من تعويض فجوة رحيل لاعب الظهير الايمن بافارد الذي انتقل إلى إنتر ميلان الإيطالي. وقد انتقل جوسيب ستانيسيتش، الذي كان يلعب دور البديل لبافارد، إلى باير ليفركوزن على سبيل الإعارة، قبل التوصل إلى اتفاق مع إنتر ميلان بشأن بافارد. وقال يان-كريستيان دريسن الرئيس التنفيذي لبايرن إن عمل توخيل يجب أن يكون أكثر إبداعا، بينما تعهد هربرت هاينر رئيس النادي بإبرام صفقات جديدة في سوق الانتقالات الشتوية المقبل إذا لزم الأمر.
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