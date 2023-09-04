روبرتسون يتوقع استمرار محمد صلاح

قال‭ ‬آندي‭ ‬روبرتسون‭ ‬مدافع‭ ‬فريق‭ ‬ليفربول‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬إن‭ ‬لاعبي‭ ‬الفريق‭ ‬لا‭ ‬يشعرون‭ ‬بالقلق‭ ‬إزاء‭ ‬مستقبل‭ ‬زميلهم‭ ‬‮«‬المحترف‮»‬‭ ‬محمد‭ ‬صلاح،‭ ‬وذلك‭ ‬وسط‭ ‬استمرار‭ ‬التكهنات‭ ‬حول‭ ‬تقديم‭ ‬عرض‭ ‬قياسي‭ ‬عالمي‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭. ‬وكان‭ ‬نادي‭ ‬اتحاد‭ ‬جدة‭ ‬السعوديقد‭ ‬تقدم‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬بعرض‭ ‬قيمته‭ ‬150‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ (‬6ر189‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭) ‬لكنه‭ ‬قوبل‭ ‬بالرفض‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مايك‭ ‬جوردون‭ ‬رئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬فينواي‭ ‬الرياضية،‭ ‬الشركة‭ ‬الأم‭ ‬لنادي‭ ‬ليفربول،‭ ‬وقد‭ ‬اعتبر‭ ‬جوردون‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬محسوما،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬ذكرته‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ ‬‮«‬بي‭ ‬إيه‭ ‬ميديا‮»‬‭. ‬ورغم‭ ‬ذلك،‭ ‬استمرت‭ ‬التكهنات‭ ‬حول‭ ‬احتمالات‭ ‬تقدم‭ ‬الاتحاد‭ ‬بعرض‭ ‬جديد‭ ‬قيمته‭ ‬نحو‭ ‬200‭ ‬مليون‭ ‬إسترليني‭ ‬لضم‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ ‬‮«‬31‭ ‬عامًا‭ ‬الي‭ ‬يعتبر‭ ‬أبرز‭ ‬لاعب‭ ‬عربي‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬حاليا‭. ‬وأعاد‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬يورجن‭ ‬كلوب‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬موقف‭ ‬نادي‭ ‬ليفربول‭ ‬الرافض‭ ‬لرحيل‭ ‬محمد‭ ‬صلاح،‭ ‬وذلك‭ ‬عقب‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬3-صفر،‭ ‬وقد‭ ‬سجل‭ ‬صلاح‭ ‬هدفا‭ ‬وساهم‭ ‬في‭ ‬الهدفين‭ ‬الأخرين‭. ‬وقال‭ ‬روبرتسون‭ ‬إن‭ ‬لاعبي‭ ‬الفريق‭ ‬متفقون‭ ‬في‭ ‬ثقتهم‭ ‬بأن‭ ‬صلاح‭ ‬لن‭ ‬يرحل‭ ‬خلال‭ ‬سوق‭ ‬الانتقالات‭ ‬الحالية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬مفتوحة‭ ‬في‭ ‬السعودية‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬روبرتسون‭ ‬أن‭ ‬لاعبي‭ ‬الفريق‭ ‬قاموا‭ ‬بتنحية‭ ‬الأمر‭ ‬جانبا،‭ ‬وكذلك‭ ‬صلاح،‭ ‬وأضاف‭: ‬‮«‬ندع‭ ‬الأخرين‭ ‬يتحدثون‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‮»‬‭. ‬وتابع‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬لا‭ ‬نشعر‭ ‬بأي‭ ‬قلق‭. ‬بالنسبة‭ ‬لنا،‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬ليفربول‭ ‬ونعتقد‭ ‬أنه‭ ‬سيظل‭ ‬كذلك‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬المنظور‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬روبرتسون‭: ‬‮«‬هو‭ ‬محترف‭ ‬لأبعد‭ ‬حد‭. ‬ويفعل‭ ‬ما‭ ‬ينبغي‭ ‬عليه‭ ‬فعله،‭ ‬إنه‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬لاعبي‭ ‬العالم،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬محترف‮»‬‭. ‬وتابع‭: ‬‮«‬هو‭ ‬يدع‭ ‬الأخرين‭ ‬يتحدثون،‭ ‬ويقولون‭ ‬ما‭ ‬يريدون،‭ ‬لكنه‭ ‬دائما‭ ‬ملتزم‭ ‬إزاء‭ ‬ليفربول،‭ ‬وقد‭ ‬رأيتم‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الأداء‭ ‬الذي‭ ‬يقدمه‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬روبرتسون‭: ‬‮«‬قدم‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬بأفضل‭ ‬شكل‭ ‬ممكن،‭ ‬وأعتقد‭ ‬أنكم‭ ‬رأيتم‭ ‬الأداء‭ ‬الذي‭ ‬قدمه،‭ ‬أرى‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬مميزا‭ ‬للغاية‮»‬‭.‬



