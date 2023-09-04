روبرتسون يتوقع استمرار محمد صلاح
التاريخ
9/4/2023 7:16:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
قال آندي روبرتسون مدافع فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم إن لاعبي الفريق لا يشعرون بالقلق إزاء مستقبل زميلهم «المحترف» محمد صلاح، وذلك وسط استمرار التكهنات حول تقديم عرض قياسي عالمي من الدوري السعودي. وكان نادي اتحاد جدة السعوديقد تقدم قبل أيام بعرض قيمته 150 مليون جنيه إسترليني (6ر189 مليون دولار) لكنه قوبل بالرفض من قبل مايك جوردون رئيس مجموعة فينواي الرياضية، الشركة الأم لنادي ليفربول، وقد اعتبر جوردون أن الأمر محسوما، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا». ورغم ذلك، استمرت التكهنات حول احتمالات تقدم الاتحاد بعرض جديد قيمته نحو 200 مليون إسترليني لضم محمد صلاح «31 عامًا الي يعتبر أبرز لاعب عربي في العالم حاليا. وأعاد المدير الفني يورجن كلوب التأكيد على موقف نادي ليفربول الرافض لرحيل محمد صلاح، وذلك عقب المباراة التي انتهت بالفوز على أستون فيلا 3-صفر، وقد سجل صلاح هدفا وساهم في الهدفين الأخرين. وقال روبرتسون إن لاعبي الفريق متفقون في ثقتهم بأن صلاح لن يرحل خلال سوق الانتقالات الحالية التي لا تزال مفتوحة في السعودية».
وأضاف روبرتسون أن لاعبي الفريق قاموا بتنحية الأمر جانبا، وكذلك صلاح، وأضاف: «ندع الأخرين يتحدثون بهذا الشأن». وتابع: «نحن لا نشعر بأي قلق. بالنسبة لنا، محمد صلاح لاعب في ليفربول ونعتقد أنه سيظل كذلك في المستقبل المنظور». وأضاف روبرتسون: «هو محترف لأبعد حد. ويفعل ما ينبغي عليه فعله، إنه واحد من أفضل لاعبي العالم، كما أنه محترف». وتابع: «هو يدع الأخرين يتحدثون، ويقولون ما يريدون، لكنه دائما ملتزم إزاء ليفربول، وقد رأيتم ذلك من خلال الأداء الذي يقدمه». وأضاف روبرتسون: «قدم محمد صلاح رد فعل بأفضل شكل ممكن، وأعتقد أنكم رأيتم الأداء الذي قدمه، أرى أنه كان مميزا للغاية».
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