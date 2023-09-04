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حملة لاستعادة غيتار فقده بول مكارتني قبل نصف قرن

9/4/2023 7:16:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أطلقت حملة كبيرة للعثور على «كنز» موسيقي مفقود منذ أكثر من نصف قرن، يتمثل في آلة غيتار باس اشتراها بول مكارتني من مدينة هامبورغ الألمانية سنة 1961 وعزف عليها بعضا من أنجح أغنيات فرقة البيتلز.
وكان بول مكارتني اشترى هذه الآلة مقابل 30 جنيها إسترلينيا (38 دولارا بسعر الصرف الحالي) في هامبورغ الألمانية في عام 1961. ويمكن سماع نغماتها في أغان شهيرة مثل «لوف مي دو» و«شي لافز يو» و«تويست آند شاوت».
كما عزف مكارتني عليها في حفلات موسيقية في هامبورغ وليفربول، وأثناء التسجيلات الأولى في آبي رود، الاستوديو الأسطوري في لندن.
وفي يناير 1969، بينما كانت فرقة البيتلز في لندن لتسجيل أغنية («غت باك»)، اختفى الغيتار.
وأطلق نك واس الذي يعمل لدى «هوفنر»، العلامة التجارية المصنعة لغيتار الباس، والصحافيان سكوت وناومي جونز، مشروع «ذي لوست باس»، «غيتار الباس المفقود»، على أمل إيجاد الآلة وحل ما يسمونه «أكبر لغز في تاريخ موسيقى الروك آند رول».

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