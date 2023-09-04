حملة لاستعادة غيتار فقده بول مكارتني قبل نصف قرن
التاريخ
9/4/2023 7:16:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أطلقت حملة كبيرة للعثور على «كنز» موسيقي مفقود منذ أكثر من نصف قرن، يتمثل في آلة غيتار باس اشتراها بول مكارتني من مدينة هامبورغ الألمانية سنة 1961 وعزف عليها بعضا من أنجح أغنيات فرقة البيتلز.
وكان بول مكارتني اشترى هذه الآلة مقابل 30 جنيها إسترلينيا (38 دولارا بسعر الصرف الحالي) في هامبورغ الألمانية في عام 1961. ويمكن سماع نغماتها في أغان شهيرة مثل «لوف مي دو» و«شي لافز يو» و«تويست آند شاوت».
كما عزف مكارتني عليها في حفلات موسيقية في هامبورغ وليفربول، وأثناء التسجيلات الأولى في آبي رود، الاستوديو الأسطوري في لندن.
وفي يناير 1969، بينما كانت فرقة البيتلز في لندن لتسجيل أغنية («غت باك»)، اختفى الغيتار.
وأطلق نك واس الذي يعمل لدى «هوفنر»، العلامة التجارية المصنعة لغيتار الباس، والصحافيان سكوت وناومي جونز، مشروع «ذي لوست باس»، «غيتار الباس المفقود»، على أمل إيجاد الآلة وحل ما يسمونه «أكبر لغز في تاريخ موسيقى الروك آند رول».
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