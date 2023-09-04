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الكائنات الحية الغازية خطر بيولوجي يستدعي الطوارئ

9/4/2023 7:16:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أظهر تقرير غير مسبوق لخبراء من عشرات الدول أن أجناسا غريبة غازية ينقلها البشر إلى مناطق جديدة، تنتشر بسرعة متزايدة في جميع أنحاء العالم، ما يتسبب في أضرار جسيمة، في خطر أثبتت البشرية حتى الآن عجزها نسبيا في مجابهته.

فمن الدبور الآسيوي إلى جراد البحر الأميركي، مرورا بعشبة الرجيد، والأعشاب العقدية اليابانية، والسناجب وحيوانات الراكون.. تتكاثر الأنواع الغازية بفعل تسارع وتيرة العولمة أو تغير المناخ، مدمرة المحاصيل والغابات، وناشرة الأمراض التي تهدد نوعية الحياة على الأرض.

ولتقويم ومواجهة «حالة الطوارئ الفورية» هذه، نشر خبراء المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية (IPBES) تقريرا غير مسبوق أمس، جمعوا فيه خلاصات أكثر من 13 ألف دراسة أجراها 86 خبيرا دوليا من 49 دولة. وهناك 37 ألف نوع غريب (أدخلها البشر إلى منطقة ما) في العالم.

وأقل من 10% منها (3515) تعتبر غازية، وهذا يعني أن هناك «دليلا» على «الآثار السلبية، وفي بعض الحالات التي لا يمكن عكسها»، التي تسببها، بحسب هذه اللجنة التي تقدم المشورة لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي (CBD).

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