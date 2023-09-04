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منى زكي تعتذر لابنتها لي لي

9/4/2023 7:16:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اعتذرت الفنانة منى زكي من ابنتها الكبرى لي لي أحمد حلمي على الهواء بسبب طريقتها في التربية والتعامل معها منذ الطفولة، مؤكدة أنها التزمت أسلوب العقاب على أي خطأ، وكانت «سخيفة معها»، وأدركت لاحقا أن هذه الطريقة لا تصلح لتربية الأطفال.
وقالت منى، خلال حوارها مع برنامج «كلام نواعم»: «بعتذر لبنتي لأني كنت سخيفة معها وبعاقبها وهي صغيرة وبعاملها بأنه الصح صح والغلط غلط، لكن لما كبرت عرفت أنه لازم تعرف عواقب ما ستفعله وخطورته مش عقاب بدون فهم».
وأضافت: «النجاح المهني تسبب في ضغط في علاقتي بأحمد حلمي، لأن أجواء العمل في مجال الفن صعبة جدا نفسيا إحباطاتها وحشة جدا والنجاحات حلوة بزيادة، والنجاحات بتبقى قوية جدا لدرجة إنك لو مش شخص عاقل ومتزن على الأرض مهما حصل من مغريات هيحصل تضخم في الذات وغرور كبير».
وتابعت: «لما بيجيلك اكتئاب بعد فشل حاجة مهم أوي الآخر يساندك، بس في نفس الوقت مهم إنك متأفوريش في الاكتئاب وتعرفي أن أهم حاجة هي العيلة وهي دي اللي باقية».
وواصلت منى زكي حديثها: «أول ما اتجوزنا كانت فكرة غريبة بالنسبة لأحمد إنه يقعد مع العيال وأنه مش مضطر وبدأت أفهمه أن علاقتك ببنتك اللي هتتأثر أنا مش خسرانة حاجة».

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