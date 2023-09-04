ما يراوش و ملف 12 و إيكاروس إخراج وأداء متميز

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يواصل مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي بدورته الـ 30 عروضه المسرحية في المسابقة الرسمية، فعلى خشبة مسرح الجمهورية، عاش عشاق «أبوالفنون»، مع المسرحية العرائسية التونسية «ما يراوش» للمخرج محمد منير العراقي، المستلهمة من مسرحية «العميان» للكاتب البلجيكي موريس ميترلنك الحائز جائزة نوبل في الأدب عام 1911.

عنوان المسرحية «ما يراوش» في اللهجة التونسية، تعني الذين لا يبصرون، حيث دار العرض حول مجموعة من «العميان»، يتوهون في الغابة بعد أن أخذهم رجل كبير في السن للتنزه والاستمتاع بالشمس والطبيعة ويتركهم لجلب الطعام لطفل معهم ويغيب عنهم لتبدأ معاناتهم في غابة موحشة وغريبة، يسترقون السمع ويستدلون على ما تصلهم من أصوات الغابة، بوم وخفافيش وفحيح وحفيف أشجار وضجيج لم يتعودوا على سماعه.

يحاول العرض الإجابة عن عدة تساؤلات منها: كيف نكتسب الوعي؟ وكيف نكف عن التذمر من القوى الطبيعية؟ وكيف نجادل المرشد الدليل المسؤول وصاحب السلطة؟، متى نثور على الوضع لأن حياتنا متعلقة ومتوقفة على ذلك؟، كيف نكون؟ وهل هناك فرق بين عمى البصر وعمى البصيرة؟ اسئلة كثيرة استطاع المخرج محمد العراقي الاجابة عنها من خلال ممثليه الذين أبدعوا في ادائهم.

و«ما يراوش» من إنتاج المركز الوطني لفن العرائس، ومن تمثيل وتحريك العرائس: هيثم وناسي، فاطمة الزهراء المرواني، أسامة الماكني، هناء الوسلاتي، أسامة الحنايني، ضياء المنصوري، إيهاب بن رمضان، أميمة المجادي، محمد الطاهر العابد، عبدالسلام الجمل وغيرهم.

وشهدت خشبة مسرح السلام، العرض المسرحي العراقي «ملف 12» للمخرج مرتضى علي، وهو أحد العروض التي تعتمد على جسد الممثل من خلال الأداءات الحركية المركبة التي تعبر عن حالات الهجرة البشرية التي حدثت في السنوات الأخيرة وشكلت علامة مهمة في الذاكرة الاجتماعية في العراق والمنطقة العربية وما نتج عنها من معاناة للمهجرين بسبب استغلالهم من العصابات التي تستولي على أموالهم ويتركونهم في عرض البحر لمواجهة مصيرهم، والعمل من إنتاج دائرة السينما والمسرح ببغداد، وأجاد في ادائها: أسعد ماجد وعلي جابر وفكرت حسين ومعتدى باسم ومؤمل حيدر ومرتضى نوري.

وفي مسرح الفلكي بالجامعة الأميركية بالقاهرة، تم عرض المسرحية المصرية «من أجل الجنة إيكاروس» للمخرج أحمد عزت، وهو تعاون مشترك بين فرقة هانوفر الألمانية وفرقة المخرج أحمد عزت الألفي، وجسد الأدوار ببراعة: ديدالوس (الأب) محمد الهجرسي، في حين قام بدور إيكاروس (الابن) مصطفى البنا، ويعد العرض من نوع المسرح التفاعلي والحكي المسرحي الممزوج بالتشخيص المسرحي والغناء.

وطرحت المسرحية إشكالية العلاقة بين الآباء والأبناء، وكيف أن الآباء يسيطرون على أبنائهم ويحدون من خيالهم وطاقتهم لأنهم يعتبرون أنفسهم الأوصياء عليهم، وفي نهاية العرض تم إبراز واقع أنه من حق الأبناء أن يحلموا حتى إن أخذهم الحلم إلى الهلاك، وأنه من حقهم أن يجربوا وأن يغلطوا ليمكنهم التعلم.