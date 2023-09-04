Tuesday, 05 September 2023 02:49 GMT

بالفيديو ليلة تكريم الرويشد خيالية

9/4/2023 7:16:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالحميد الخطيب
في أجواء فنية استثنائية وخيالية، انطلق مهرجان «صيفي ثقافي» بدورته الـ 15، بحفل ضخم أقامه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مساء امس الأول في المسرح الوطني بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، تحت رعاية وزير الإعلام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري، وبحضور قيادات المجلس الوطني وعدد من نجوم الفن والشخصيات العامة والديبلوماسية وجمهور غفير.
المجلس الوطني اختار أن يكون الحفل مختلفا في كل تفاصيله ليتناسب مع احتفالاته بـ«اليوبيل الذهبي»- ذكرى مرور 50 عاما على تأسيسه- فخصصه لتكريم «سفير الأغنية الخليجية» الفنان القدير عبدالله الرويشد، تقديرا لمساهمته الفنية والثقافية، واعترافا بجهوده في الساحة الغنائية الخليجية والعربية، وعطائه في الحفاظ على التراث الموسيقي والغنائي الكويتي طوال مشواره المهني.
بدأ الحفل بإطلالة للإعلامية المتألقة إيمان النجم التي قدمت الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د.محمد الجسار، ليلقي كلمة راعي المهرجان، وجاء فيها: يعد «صيفي ثقافي» أحد مشاريع المجلس الوطني التي يهدف من خلالها إلى استقطاب الشباب، وملء أوقات فراغهم بما ينفعهم، وينمي قدراتهم ومهاراتهم في أثناء العطلة الصيفية من خلال مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي ترسخ قيم الولاء والانتماء للوطن، وتعزيز قدراتهم، وتنمي مواهبهم في مجالات الثقافة والفن والأدب.
وتابع: لم يغفل برنامج المهرجان وأنشطته هذا العام الفعاليات التي تلبي احتياجات المتطلعين من جميع الأعمار والمشارب لمواكبة المفيد والممتع في عالم تتسارع فيه الأحداث وتتنافس فيه المعارف، وفق منظومة هدفها الارتقاء بمفهوم الفكر والثقافة، والانتصار للإبداع الجاد في مختلف مجالاته، وبما يسعد جمهور المتابعين، ويدخل البهجة إلى نفوسهم، فنجد مجموعة من الأنشطة المتميزة، والأمسيات الثقافية والفنية والمعارض والورش، إلى جانب العروض المسرحية والفنية الراقية والثقافة الجادة.
واستطرد الأمين العام: لقد واكب يوم السابع عشر من يوليو الفائت ذكرى مرور 50 عاما على صدور المرسوم الأميري بإنشاء المجلس الوطني للثقافة والفنون، وهو اليوم الذي يستحق أن يكون عيدا للثقافة العربية، لما قدمه هذا الكيان الشامخ من إسهامات عظيمة في خدمة القارئ والمثقف العربي في كل مكان، وكان بحق قوة الكويت الناعمة، بما يحمله من رسالة حضارية إلى دول العالم المختلفة بأنها دولة محبة للسلام، كما كان همزة وصل- ثقافيا وفنيا وأدبيا- بينها وبين دول العالم، من خلال الأسابيع الثقافية والبعثات الأثرية، والمعارض الفنية، والعروض المسرحية، إلى غير ذلك من طرق التواصل الثقافي والفني التي عززت موقع الكويت، فأصبحت يشار إليها على أنها دولة راعية للثقافة والمثقفين.
واختتم د.الجسار: لقد أنشأت الكويت صرحا ثقافيا نجح في أن يكون مشاركا رئيسيا في بناء الجسم الثقافي العربي، وأن يكون مرسلا لرياح الوعي والمعرفة، فإذا بخيرها يصيب كل بقعة من بقاع عالمنا العربي الكبير، ويسهم في صنع نهضة الحاضر، وها هو يستشرف المستقبل ويضع لبناته، وما استراتيجية المجلس الوطني للسنوات الخمس المقبلة (2023-2028) إلا ركيزة من ركائز التنمية المستدامة، وخطوة على طريق تحقيق رؤية الكويت الثقافية الجديدة التي ترتكن على الحوكمة واستثمار المواهب والاقتصاد الإبداعي، إلى غير ذلك من المحاور.
ومن ثم ظهر الفنان القدير عبدالله الرويشد على المسرح وقدم تشكيلة واسعة من أغانيه التي تشمل أعماله الكلاسيكية والحديثة، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو د.عماد عاشور، و«ولع» الرويشد الأجواء بأغنيات: «رحلتي، تصور، اي معزة، اتبع قلبي، ارجع، اللي نساك، سولف علي، عذروب خلي، دنيا الوله» وسط تفاعل كبير من الحضور الذين كانوا يرددون كلماتها معه، وبعد ذلك قام الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د. محمد الجسار والأمين المساعد لقطاع الفنون مساعد الزامل بتكريم الرويشد.
وأكمل الحفل وغنى: «لمني بشوق، وين رايح، قلبي معك، رجعتي له، يبيلك قلب، إحساس العالم، تذكرني، اعتب عليه، ما في احد مرتاح»، ليودع الجمهور الذين استمتعوا بهذه الليلة الرائعة في احتفال المجلس الوطني بـ «اليوبيل الذهبي» لتأسيسه، وافتتاح مهرجان «صيفي ثقافي 15».
«سفير الأغنية الخليجية»: التكريم على أرض وطني يعني لي الكثير
في كلمة ارتجالية أثناء الحفل، عبر «سفير الأغنية الخليجية» الفنان القدير عبدالله الرويشد عن سعادته باحتفاء المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب به، وأكد أن هذا التكريم يعني له الكثير، لاسيما انه على أرض الوطن، وبين أهله، معتبرا أن حضور الجمهور لهذا الحفل بمنزلة تكريم إضافي له.

MENAFN04092023000130011022ID1107005980

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث