الوطني عدد سكان الكويت قفز 8% إلى 4 82 ملايين نسمة



28 ألف مواطن عاطل عن العمل بنهاية يونيو.. و5.8% معدل البطالة القطاع العام أضاف 8.2 آلاف وظيفة.. و«الخاص» خسر 1.3 ألف في 6 أشهر

كشف تحليل اقتصادي صادر عن بنك الكويت الوطني أن عدد سكان الكويت ارتفع 8% على أساس سنوي في النصف الأول من 2023 ليصل إلى 4.82 ملايين نسمة، متجاوزا للمرة الأولى مستويات الذروة المسجلة خلال فترة ما قبل الجائحة بدعم من النمو المطرد لعدد السكان من المواطنين، واستمرار تزايد أعداد الوافدين بالتزامن مع تحسن الأوضاع الاقتصادية في مرحلة ما بعد الجائحة.

ولفت التحليل إلى أن التوظيف شهد ارتفاعا ملحوظا بوتيرة مماثلة، مع تركز تسارع وتيرة توظيف الوافدين في الوظائف الدنيا، ما ساهم في حل جزئي لمشكلة نقص العمالة التي شهدناها خلال عامي 2021 و2022، إلا أن عدد العمالة الوافدة (باستثناء العمالة المنزلية) لا يزال أقل بنسبة 6.6% عن ذروته المسجلة في عام 2019.

وأشار التحليل إلى مواصلة المواطنين الباحثين عن فرص عمل تفضيل الالتحاق بوظائف القطاع العام بأغلبية ساحقة، مما يؤدي لاستمرار انخفاض معدلات التوظيف في القطاع الخاص.

وكشفت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية عن تسجيل معدل نمو السكان منذ بداية العام حتى يونيو 2023 لأعلى المستويات منذ عام 2005، بمعدل نمو مماثل لذلك المسجل في عام 2022، وارتفع عدد السكان من المواطنين بنسبة 1.9% إلى 1.53 مليون نسمة، بمعدل نمو ثابت وإن كان بطيئا مقارنة بمتوسط النمو السنوي البالغ 2.5% خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2019، كما يواصل عدد السكان في سن العمل ارتفاعه (الآن 62.7% من عدد السكان)، نظرا لوجود عدد كبير ممن تقل أعمارهم عن 15 عاما (32.3%) والذين سيشاركون تدريجيا في سوق العمل على مدى السنوات المقبلة، كما ارتفعت نسبة المواطنين المسنين بشكل مطرد (4.9% في الوقت الحالي)، اتساقا مع الاتجاه السائد في العديد من الأسواق الناشئة والمتقدمة.

في الوقت ذاته، سجل عدد السكان غير الكويتيين ارتفاعا حادا مرة أخرى بنسبة 11% ليصل إلى نحو 3.29 ملايين نسمة، مقتربا بذلك من سد الفجوة مع مستويات الذروة المسجلة خلال فترة ما قبل الجائحة (-1.5% مقابل المستوى المسجل في عام 2019).

ويشكل الوافدون الآن ما نسبته 68.3% من إجمالي عدد السكان مقارنة بالمستوى المنخفض البالغ 66.1% في نهاية عام 2021، إلا انه أقل من نسبة ما قبل الجائحة البالغة 70%. بالإضافة إلى ذلك، يعزى جزء كبير من ارتفاع عدد العمالة غير الكويتية لتزايد أعداد العمالة المنزلية، التي قفزت بنسبة 16% على أساس سنوي إلى حوالي 811 ألف عامل، مما يشكل نحو 25% من إجمالي عدد السكان الوافدين مقابل 22% بنهاية عام 2019.

وعلى مدار الأشهر الـ 18 الماضية، بقي إجمالي عدد السكان أقل بنحو 9% مقارنة بالمستوى الذي كان من الممكن أن يصله بنحو 5.3 ملايين شخص، لو استمر اتجاه النمو السكاني قبل الجائحة.

وارتفع عدد المواطنين الكويتيين العاملين بنسبة 2.9% على أساس سنوي ليصل إلى 462 ألف بنهاية النصف الأول من 2023، كما أضاف القطاع العام 8.2 آلاف وظيفة، بينما خسر القطاع الخاص 1.3 ألف وظيفة خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي، مما رفع مستوى التوظيف في القطاعين العام والخاص إلى 389 ألفا و73 ألف موظف على التوالي. من جهة أخرى، ارتفع عدد المواطنين العاطلين عن العمل إلى 28 ألف شخص بنهاية يونيو مقابل 26 ألف شخص عاطل عن العمل بنهاية عام 2022، وبذلك يكون معدل البطالة قد وصل ضمنيا إلى 5.8%.

وكانت الحكومة قد أعلنت في ميزانيتها المعتمدة مؤخرا (للسنة المالية 2023/2024)، عن خطتها لتوظيف نحو 20 ألف مواطن هذا العام، مما سيضيف المزيد من الزخم لاتجاه زيادة التوظيف في القطاع العام.

في الوقت ذاته، استمر تزايد نسبة الإناث في القوى العاملة في الكويت إلى 51.7% بنهاية النصف الأول من عام 2023 مقارنة بأدنى مستوياتها المسجلة عند 48.1% في عام 2017، مع تحسن معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة لحوالي 50.9% مقابل 50.2% بنهاية عام 2022، وبقي معدل المشاركة في القوى العاملة بالقرب من أدنى مستوياته التاريخية البالغة 50.6%، وهناك عدد أكبر من الطلاب الذكور كنسبة مئوية من السكان في سن العمل (15-64) مقارنة بالطالبات في هذه الفئة (31% مقابل 29.6%)، مما ساهم في ظهور الاتجاهات المتناقضة لمعدل المشاركة في القوى العاملة.

وفي ظل استمرار عودة الأنشطة الاقتصادية إلى طبيعتها وانتعاش زخم سوق المشاريع، شهد عدد العمال الأجانب (باستثناء العمالة المنزلية) نموا قويا بنسبة 13% على أساس سنوي في النصف الأول من العام، إلا أن إضافة 58 ألف عامل جديد خلال الأشهر الـ 6 الأولى من عام 2023 شكلت تباطؤا ملموسا مقارنة بحوالي 134 ألف عامل التحق بالعمل في النصف الثاني من 2022.

وارتفع عدد العمالة المنزلية بوتيرة أسرع بنسبة 16% على أساس سنوي.

وأدى تدفق العمال لتخفيف وتيرة نقص العمالة الذي أشار إليه أصحاب العمل في أعقاب الجائحة في عام 2020، عندما غادر العديد من العمال البلاد، كما ارتفعت الآن نسبة العاملين ذوي المؤهلات المنخفضة (المؤهلات التعليمية في المستوى الثانوي وما دونه، بما في ذلك من ليس لديهم مؤهلات علمية) لنحو 92% مقابل 90% كما في يونيو 2022، مما يؤكد عودة انتعاش الوظائف الدنيا، ومن بينها العمالة المنزلية.

وعلى الرغم من اعتبار العاملين ذوي المهارات المنخفضة من الضرورات الأساسية لإقامة المشاريع والبناء والتنمية الاقتصادية على المدى الطويل، إلا أن تأثيرهم الاستهلاكي ربما يكون أقل حدة، نظرا لانخفاض دخولهم، وفي ذات الوقت، ربما يكون نظام التأشيرات المحلية الأكثر صرامة، والنمو الاقتصادي بوتيرة معتدلة، وتزايد حدة المنافسة على جذب المواهب الوافدة ذات المهارات العالية من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، قد ساهم في التأثير سلبا على توظيف العمالة الماهرة.

وأشار التحليل إلى أنه خلال الفترة القادمة، من المتوقع أن نشهد تباطؤ النمو السكاني عن المعدلات السريعة مؤخرا، في ظل تلاشي عملية إعادة التكيف بعد الجائحة، ففي الفترة من 2010 إلى 2019، بلغ متوسط معدل نمو السكان نحو 3% سنويا، وشمل ذلك نموا سنويا بنسبة 2.5% بين المواطنين الكويتيين، إلا ان وتيرة النمو تباطأت منذ ذلك الحين لحوالي 2% كما ذكرنا سابقا نتيجة الانخفاض المطرد لمعدل المواليد، والذي قد يعزى لتأخر سن الزواج وتزايد الطموح المهني بين صفوف الشباب الكويتيين.

وذكر التحليل أن التدابير المستهدفة مثل تحفيز الالتحاق بوظائف خلال الفترة القادمة، من المتوقع أن نشهد تباطؤ النمو السكاني عن المعدلات السريعة مؤخرا، في ظل تلاشي عملية إعادة التكيف بعد الجائحة. في الفترة من 2010 إلى 2019، بلغ متوسط معدل نمو السكان نحو 3% سنويا، وشمل ذلك نموا سنويا بنسبة 2.5% بين المواطنين الكويتيين، إلا ان وتيرة النمو تباطأت منذ ذلك الحين لحوالي 2% كما ذكرنا سابقا نتيجة الانخفاض المطرد لمعدل المواليد، والذي قد يعزى لتأخر سن الزواج وتزايد الطموح المهني بين صفوف الشباب الكويتيين، وفي ذات الوقت، قد تتباطأ وتيرة نمو عدد السكان من الوافدين عن المتوسط السابق البالغ 3.5% على أساس سنوي نظرا لسعي الحكومة لإعادة توازن التركيبة السكانية مع مرور الوقت.

وتيرة نمو أعداد الوافدين.. ستتباطأ

تطرق التحليل إلى أنه قد تتباطأ وتيرة نمو عدد السكان من الوافدين عن المتوسط السابق البالغ 3.5% على أساس سنوي نظرا لسعي الحكومة لإعادة توازن التركيبة السكانية مع مرور الوقت، أما على صعيد التوظيف فإن الانخفاض المستمر لمعدلات توظيف المواطنين الكويتيين في القطاع الخاص يتعارض مع أهداف «رؤية 2035» المتمثلة في توطين (تكويت) وظائف القطاع الخاص وتخفيف الأعباء على المالية العامة، هذا إلى جانب مساعي الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص على نطاق أوسع.

التوظيف و«رؤية 2035»

أشار التحليل إلى أن الانخفاض المستمر لمعدلات توظيف المواطنين الكويتيين في القطاع الخاص يتعارض مع أهداف «رؤية 2035» المتمثلة في توطين (تكويت) وظائف القطاع الخاص وتخفيف الأعباء على المالية العامة، هذا إلى جانب مساعي الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص على نطاق أوسع، كما أن التدابير المستهدفة مثل تحفيز الالتحاق بوظائف القطاع الخاص، والعوامل المثبطة للعمل في القطاع الحكومي مثل مواءمة ممارسات العمل وتوقيته مع القطاع الخاص، وغيرها من المبادرات العامة لزيادة فرص العمل بالقطاع الخاص ستتطلب نقاشات جدية.