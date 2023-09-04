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40 مليون دولار لتمديد عقدين للغاز الحر شمال البلاد

9/4/2023 7:16:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
تأكيدا لما نشرته «الأنباء» في عدد 27 أغسطس الماضي، ذكرت مجلة «ميد» ان شركة نفط الكويت قررت تمديد عقد تطوير حقول الغاز الجوراسي (الغاز الحر) في شمال الكويت بعد ان تم التوصل إلى اتفاق مع شركة «SLB ـ شلمبرجير» الأميركية، ومن ثم طلبت الشركة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة الموافقة على تمديد العقد المتعلق بالمشروع.
وأضافت المجلة انه يعتقد أن قيمة الصفقة وفقا للتمديد في المنطقتين تبلغ حوالي 21.16 مليون دولار و18.67 مليون دولار على التوالي، وبإجمالي يبلغ 39.8 مليون دولار.
وكانت شركة نفط الكويت منحت في أغسطس 2016 عقدا بقيمة 380 مليون دولار لشركة SLB لبناء توسعة لمرافق الغاز الجوراسي غير المصاحب في حقل غربي الروضتين في الكويت.
وقد تم انجاز المشروع في عام 2019.
وفي أغسطس الماضي، كشفت «ميد» النقاب عن مشروعين آخرين للنفط والغاز في الحقول الجوراسية تقوم شركة نفط الكويت بتطويرهما، مشيرة إلى ان العمل فيهما يحقق تقدما سريعا، وانه قد يتم انجازهما قبل نهاية العام، وقبل انتهاء الجدول الزمني التعاقدي البالغة مدته 780 يوما، ويعرف المشروعان باسم مرافق الإنتاج الجوراسي 4 و5.
وقد منحت شركة نفط الكويت العقد الرئيسي بقيمة 398 مليون دولار المتعلق بالمرفق 4 إلى شركة سبيتكو الكويتية في ديسمبر 2021، في حين فازت شركة جيرة الصينية بعقد بقيمة 426 مليون دولار ويتعلق بالمرفق 5 في الشهر نفسه.

MENAFN04092023000130011022ID1107005978

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