15 ألف وظيفة شاغرة على بند العقود في الحكومة



105 آلاف وظيفة على بند العقود باعتمادات سنوية تقدر بنحو 611 مليون دينار

39.7 ألف وظيفة معتمدة بـ «التربية».. و29.3 ألفاً مشغولة و10.4 آلاف شاغرة 34.8 ألف درجة معتمدة بـ «الصحة».. 33.9 ألفاً مشغولة و904 وظائف شاغرة

علي إبراهيم

كشفت بيانات رسمية، اطلعت عليها «الأنباء»، أن 31 جهة حكومية لديها نحو 105 آلاف وظيفة معتمدة ومدرجة على بند العقود بنهاية مارس 2023، فيما تبلغ تكلفتها الإجمالية نحو 611.7 مليون دينار، فيما تبلغ نسبة الوظائف المشغولة من تلك الدرجات نحو 85.7% من إجمالي الوظائف المعتمدة بواقع 89.97 ألف وظيفة، بينما بلغت نسبة الوظائف الشاغرة منها 14.35% بما عدده 15.02 ألف وظيفة. وتفصيلياً، أظهرت البيانات أن عدد الوظائف المعتمدة على بند العقود ارتفع من نهاية مارس 2022 إلى نهاية مارس 2023 بنحو 20.6 ألف وظيفة، فيما تراجعت الاعتمادات الإجمالية لها بواقع 7.86 ملايين دينار عن الفترة ذاتها، وارتفع عدد المشغول من تلك الوظائف بواقع 7.38 آلاف وظيفة، فيما ارتفع عدد الشواغر على ذات البند بواقع 13.24 ألف درجة وظيفية، وتضمنت البيانات أن 71% من الدرجات الوظيفية المعتمدة على بند العقود بواقع 74.5 ألف وظيفة تتركز في وزارتي الصحة والتربية.

وظائف التربية والصحة

ولجهة وزارة التربية، فقد بلغ إجمالي أعداد الوظائف المعتمدة لديها بنهاية مارس 2023 نحو 39.7 ألف وظيفة باعتمادات قدرت بنحو 169.8 ألف دينار، بينما بلغ عدد المشغول منها نحو 29.3 ألف وظيفة فقط، فيما بلغ عدد شواغر «التربية» على بند العقود خلال تلك الفترة نحو 10.4 آلاف وظيفة.

وبالمقارنة على أساس سنوي قياسا إلى أرقام مارس 2022، فقد تراجعت أعداد الوظائف المعتمدة في التربية بواقع 66 وظيفة قياسا إلى 39.76 ألف وظيفة بنهاية مارس 2022، كما تراجعت الاعتمادات المالية المقدرة لها بنحو 4 ملايين دينار قياسا إلى 173.8 ملايين دينار بنهاية مارس 2022، بينما تراجع عدد الوظائف المشغولة بواقع 10.4 آلاف درجة وظيفية، قياسا إلى 39.75 ألف وظيفة مشغولة بنهاية مارس 2022، فيما ارتفع عدد الوظائف الشاغرة بواقع 10.37 آلاف وظيفة قياسا إلى 10 وظائف بنهاية مارس 2022.

أما وزارة الصحة، فشهدت في نهاية مارس 2023 وجود نحو 34.8 ألف وظيفة على بند العقود، تبلغ اعتماداتها المالية نحو 358.12 مليون دينار، فيما يبلغ عدد الوظائف المشغولة منها نحو 33.9 ألف وظيفة بتكلفة تصل إلى 358.1 مليون دينار، بينما تبلغ أعداد الوظائف الشاغرة في الوزارة نحو 904 وظائف.

وبالقياس على أساس سنوي مقارنة مع أعداد الموظفين على بند العقود في نهاية مارس 2022، يظهر أن أعداد الوظائف المعتمدة بنهاية مارس 2023 ارتفعت بنحو 248 قياسا إلى 34.57 ألف وظيفة معتمدة بنهاية مارس 2022، بينما ارتفعت الاعتمادات المالية بما قيمته 8.7 ملايين دينار قياسا إلى 349.44 مليون دينار اعتمادات مالية بنهاية مارس 2022، فيما تراجعت أعداد الوظائف المشغولة بنحو 210 وظائف قياسا إلى 34.12 ألف وظيفة بنهاية مارس 2022، وارتفعت أعداد الشواغر بواقع 458 وظيفة قياسا إلى 446 وظيفة شاغرة بنهاية مارس 2022.

أعلى 3 جهات بالوظائف المعتمدة

٭ 39.69 ألفاً بـ «التربية»

٭ 34.81 ألفاً بـ «الصحة»

٭ 2.95 ألف بـ «الأوقاف»

.. والأعلى بالوظائف المشغولة

٭ 33.9 ألفاً بـ «الصحة»

٭ 29.3 ألفاً بـ «التربية»

٭ 2.95 ألف بـ «الأوقاف»

أعلى جهات بالوظائف الشاغرة

٭ 10.38 آلاف وظيفة بـ «التربية»

٭ 904 درجات وظيفية بـ «الصحة»

جهات بلا وظائف مشغولة على بند العقود

٭ المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية

٭ وزارة النفط

٭ الأمانة العامة لمجلس الوزراء

٭ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب