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وزير الدفاع الفرنسي يبدأ جولة خليجية الأربعاء

9/4/2023 7:16:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، أن وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو يبدأ هذا الأسبوع جولة خليجية تضم كلا من المملكة العربية السعودية والكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة. ونقلت محطة «فرانس 24» عن الوزارة القول إن الوزير لوكورنو يبدأ جولته الخليجية يوم الأربعاء المقبل وتستمر حتى 11 الجاري، حيث سيلتقي في السعودية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان، ووزير الدفاع السعودي صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان آل سعود. وفي الكويت سيلتقي الوزير الفرنسي نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد، حيث ستتطرق المباحثات إلى «التعاون على مستوى العمليات» إضافة إلى موضوع «تدريب العسكريين».
وبحسب الوزارة، فمن المقرر أن يلتقي الوزير الفرنسي جنودا فرنسيين متمركزين في الكويت ضمن التحالف الدولي ضد ما يسمى تنظيم «داعش»، وهي عملية «العزم الصلب». وحول زيارته للإمارات، قالت الوزارة إن الوزير لوكورنو سيلتقي الرئيس الإماراتي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ووزير الدفاع الإماراتي محمد البواردي، كما سيزور القوات الفرنسية هناك.

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