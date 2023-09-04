أغلب الحالات المرصودة حالياً تستطيع تلقي العلاج في المنزل وتتشافى تماماً بعد أيام قليلة

عبدالكريم العبدالله

توقع استشاري الأمراض الباطنية د.غانم السالم ازدياد حالات الإصابة بـ «المتحورات الجديدة» و«كوفيد-19» مع العودة إلى المدارس واقتراب موسمي الخريف والشتاء وانخفاض درجات الحرارة. وذكر د.السالم، في تصريح لـ «الأنباء»، أنه يجب اتخاذ الاجراءات والتدابير الطبية اللازمة والالتزام بالاشتراطات الصحية التي تقوم بنشرها وزارة الصحة، مطمئنا في الوقت ذاته أن أغلب الحالات المرصودة حاليا تستطيع تلقي العلاج في المنزل وتتشافى تماما بعد أيام قليلة.

وعن المتحورات، أكد د.السالم أن متحورات فيروس كورونا مستمرة، والعالم يراقب ويرصد هذه التحورات، كما أن هناك دراسات طبية يتم العمل عليها لرصد التغيرات في حالات الإصابة او الأعراض المصاحبة للإصابات. واوضح أنه إلى هذه اللحظة، فإن الإصابات غالبا خفيفة إلى متوسطة، وهناك حالات قليلة تتطلب الدخول إلى المستشفى أو العناية المركزة، ما يشير إلى عدم وجود جائحة جديدة حاليا.

وفيما يخص المتحور الجديد «بايرولا»، والذي تم رصده في الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، أشار د.السالم إلى أنه يتميز بوجود أكثر من 30 تغيير في البروتين الشوكي، حيث يمتاز بسرعة الانتشار الفائقة، والتي نحذر كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة منها، حيث إن عليهم اتباع الإرشادات الطبية لتجنب الإصابة به.

وأشار د.السالم إلى أن النظام الصحي في الكويت لديه القدرة والخبرة في التعامل مع حالات الإصابة بـ «كوفيد-19» والانفلونزا الموسمية، وعلى استعداد تام لاستقبال حالات المصابين والتعامل معها بالبروتوكولات الطبية اللازمة. ونصح د.السالم كل من يشعر بارتفاع الحرارة، وانعدام او انخفاض حاسة الشم، أو الإرهاق، وآلام العضلات والمفاصل، والسعال، والرشح بعزل نفسه لتجنب انتشار الفيروس بين أفراد المجتمع، والحرص على شرب السوائل بكثرة وتلقي العلاج من المراكز الصحية عند الشعور بالحاجة لذلك.