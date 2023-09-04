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الأشغال تعتزم طرح مشروع دراسة وتصميم الأنفاق العميقة نهاية العام

9/4/2023 7:16:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
علمت «الأنباء» أن وزارة الأشغال العامة تعتزم طرح مشروع دراسة وتصميم أولي لنظام الأنفاق العميقة في الكويت والذي سيتضمن غلق وصلات الصرف الصحي الحالية مع مجارير الأمطار وتحويل المياه في حالات الطوارئ من محطات الضخ والتنقية الى محطة معالجة تنشأ لهذا الغرض. وقالت المصادر إن المشروع سيتضمن كيفية الاستفادة من المياه المعالجة، ومن المتوقع ان تعلن الوزارة عن مناقصته نهاية العام الحالي.
وأوضحت المصادر أن مدة تنفيذ المشروع 36 شهرا ويهدف الى حماية البيئة ومنع تحويل أي تدفقات الى منطقة جون الكويت من خلال نظام متكامل لربط خطوط الطوارئ لجميع المحطات ومخارج الأمطار على الانفاق والتخلص من مشاكل البيئة الناتجة عن صرف مياه الصرف الصحي الى البحر في حالات الطوارئ والتي تؤدي الى تلوث وتأثر الأحياء البحرية والحد من الفيضانات في المستقبل وفي حالات الطوارئ وحماية التجمعات السكانية ومستخدمي الطرق من خطر الفيضانات وموسم الأمطار.

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