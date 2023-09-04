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فلاح الحجرف محمية الجيش تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي لمختلف القطاعات

9/4/2023 7:16:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد آمر محمية الجيش العقيد الركن فلاح الحجرف أن الهدف من إنشاء المحمية هو الاكتفاء الذاتي لمختلف قطاعات الجيش، وذكر الحجرف في تصريح صحافي ان مساحة المحمية تقدر بمليون متر مربع، مشيرا الى انه تمت زراعـة 30 ألف متر مربع خلال المرحلة الاولى. وأضاف العقيد الحجرف انه استمرارا لهذه المرحلة ولتوسعة الرقعة الزراعية وتنويع مصادر الاكتفاء، تم في المرحلة الثانية استصلاح الأراضي وزراعتها والمقدرة مساحتها 70 ألف متر مربع حتى وصلت المحمية الى مساحة اجمالية تقدر بمائة ألف متر مربع، لافتا الى أن المحمية تنتج العديد من الأصناف الزراعية. وقال الحجرف إنه وكتجربة فريدة من نوعها، تمت زراعة القمح لتأمين الأمن الغذائي بمساحة أولية تقدر بـ 20 ألف متر مربع.

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