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عبدالله لـ الأنباء نزاهة تسلمت 36 218 إقرار ذمة مالية حتى 31 أغسطس بنسبة 99 6%

9/4/2023 7:16:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حنان عبدالمعبود
أكد المدقق الرئيسي في إدارة استلام إقرارات الذمة المالية ومتابعة قواعد البيانات في الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» محمد عبدالله أن عدد إقرارات الذمة المالية التي تم تسلمها حتى 31 اغسطس 2023 بلغ 36.218 إقرارا بإجمالي نسبة 99.6% من الإقرارات الواجب تسلمها، لافتا إلى انه من بين الإقرارات التي تسلمتها الهيئة 17.642 إقرارا أول عن تولي الصفة الوظيفية المشمولة بأحكام الكشف عن الذمة المالية، بينما تسلمت الهيئة 12.787 تحديثا للإقرارات التي مضت عليها 3 سنوات، كما تسلمت الهيئة عدد 5.789 إقرارا نهائيا لزوال الصفة الوظيفية المشمولة بأحكام الكشف عن الذمة المالية.
ودعا عبدالله في تصريح خاص لـ «الأنباء» المقرين الى ضرورة الاستعلام عن مواعيدهم القانونية، موضحا طرق الاستعلام عن بداية الموعد القانوني للتقديم والتي تكون إما عن طريق موقع الهيئة الإلكتروني الرسمي (Nazaha.gov.kw) وتحديد اختيار إقرار الذمة المالية ثم تحديد اختيار الاستعلام عن موعد تقديم الإقرار، أو تكون عن طريق منصة سهل وذلك من خلال الدخول على خدمات ثم تحديد الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» واختيار إقرارات الذمة المالية- خدمة موعد إقرارات الذمة المالية.
وفيما يتعلق بطريقة التعبئة وطريقة تقديم الإقرار، قال عبدالله انه من الضروري طباعة وتعبئة نموذج إقرار الذمة المالية المتوافر في الموقع الإلكتروني للهيئة وذلك قبل الحضور لتسليمه في مقر الهيئة في منطقة الشامية.
وأضاف ان إقرار الذمة المالية هو نظام يتم من خلاله افصاح الخاضع وأولاده القصر عن أمواله النقدية والعقارية والمنقولة داخل الكويت وخارجها، كما تشمل الوكالات أو التفويضات ذات الأثر المالي الصادرة منه للغير أو من الغير لصالحه وحقوق الانتفاع، ويتم تقديمه من خلال نماذج أعدتها الهيئة لهذا الغرض.
وأشار الى ان تقديم إقرار الذمة المالية يكون لفئات وظيفية محددة وفقا لنص المادة (2) من القانون رقم (2) لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وتشمل السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، كما تشمل القيادين ومديري الإدارات في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة، بالإضافة إلى فئات وظيفية أخرى منها أعضاء مجالس الجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية وممثلي الدولة في مجالس إدارات الشركات التي يكون نصيب الدولة فيها لا يقل عن 25% من رأس المال بصورة مباشرة.
وأشار عبدالله الى ان الاقرارات التي يمكن تقديمها تنقسم إلى ثلاثة انواع وهي: اقرار اول يتم تقديمه خلال 60 يوما من تاريخ الحصول على الصفة الخاضعة وتحديث الإقرار الذي يقدم خلال 60 يوما من نهاية كل ثلاث سنوات والاقرار النهائي الذي يتم تقديمه خلال 90 يوما من تاريخ ترك الصفة الخاضعة، لافتا انه في حال التأخر أو التخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية خلال موعده يعاقب بالعقوبات المبينة بالقانون ويحال ملف المخالفة إلى لجنة الفحص المختصة للتحقق من عناصر ذمته المالية، مضيفا ان المشرع وضع عقوبات قانونية في حال تقديم الإقرار ناقصا أو غير صحيح مع العلم بذلك، أو إن لم يقدم الخاضع إقرارا عن أحد الأشخاص الذين يكون وليا أو وصيا أو قيما عليهم رغم انذاره.

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