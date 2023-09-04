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وزير الشؤون توفير الإمكانات للارتقاء بالعمل الخيري

9/4/2023 7:16:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أكد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود أن الكويت قيادة وحكومة وشعبا جبلت على دعم العمل الخيري ومد يد العون والمساعدة لكل المحتاجين.
وقال السعود في تصريح صحافي بمناسبة اليوم الدولي للعمل الخيري الذي يصادف 5 من سبتمبر من كل عام، إن دعم «الشؤون» لمختلف الجهود وتوفير السبل الممكنة لتحقيق التطوير والارتقاء بالعمل الخيري ورعايته وتنظيمه بأفضل صورة ممكنة يحقق أهدافه السامية والريادة الكويتية في هذا المجال الإنساني.
وأضاف أن الكويت تولي أهمية كبيرة للأعمال الخيرية باعتباره قيمة إنسانية تعلي مفاهيم البذل والعطاء، منوها إلى المبادرات المتعددة التي جاءت بتوجيهات من القيادة السياسية ومتابعة مباشرة من مجلس الوزراء لإغاثة المنكوبين والمتضررين وتخفيف حدة الأزمات والكوارث عن المحتاجين والضعفاء والأيتام والأرامل وكبار السن في أنحاء العالم، مثمنا دور منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية والجهود الإنسانية الكبيرة التي ضرب بها الشعب الكويتي أروع صور العطاء والخير.
يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت عام 2012 القرار 67/105 وبمبادرة من البعثة الدائمة لهنغاريا بإعلان يوم 5 سبتمبر يوما عالميا للأعمال الخيرية.

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