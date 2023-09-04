الديوان تسجيل المستقيلين من الخاص ورقيا للتوظيف بشرط

وأوضح: على الراغب في التسجيل التقدم للتسجيل قبل انتهاء المهلة المحددة في 15 الجاري حتى وإن لم تتم معادلة الشهادة الحاصل عليها، مع تدوين جميع البيانات وإدخال جميع المستندات الأخرى المطلوبة، على أن يتم إدخال صورة من الشهادة الدراسية في البند المخصص للمعادلة ثم ترفع المعادلة بمجرد استلامها حتى لا تضيع فرصة التسجيل.

واستدرك قائلا: وهناك فئة حاملي درجة البكالوريوس والدبلوم المستقيلين من القطاع الخاص في 1 سبتمبر الجاري، ويرغبون في التسجيل بنظام التوظيف المركزي، وتأخرت إجراءات إنجاز أوراقهم في المؤسسة العامة للتأمينات إلى ما بعد 15 الجاري موعد إغلاق باب التسجيل، فهؤلاء عليهم الاتصال كمحاولة للتسجيل في النظام الآلي للتوظيف المركزي أثناء فترة التسجيل للتيقن من إمكانية التسجيل من عدمها حتى تكون هذه المحاولة سندا قانونيا لهم تشفع لهم بعد نهاية فترة التسجيل بتقديم أوراقهم يدويا لديوان الخدمة المدنية.

وطمأن المصدر أنه في هذه الحالة يمكن أن ينظر الديوان في هذه الحالات بشرط صحة الأوراق والمستندات ويتم تسجيلهم بأثر رجعي.

وردا على سؤال حول تداعيات رفض بعض المواطنين قبول العمل في الجهة الحكومية التي تم الترشيح عليها أو ترفض الجهة الحكومية قبول المرشح، أجاب المصدر: يحول في الحالتين إلى قائمة المرفوضين، ويتم ترتيبه بناء على الموجودين في القائمة.