

ضرورة اليقظة والحذر في ظل التحديات العديدة وما تشهده الساحة السياسية إقليمياً ودولياً واثقون بأنكم ستبرون بالقسم وتلتزمون بالقوانين واللوائح ومبادئ وثوابت الديبلوماسية الكويتية

شهد ديوان عام وزارة الخارجية مراسم أداء قسم اليمين القانونية لـ 122 من موظفي الوزارة المنقولين من الوظائف المدنية إلى كادر السلكين الديبلوماسي والقنصلي بموجب القرار الوزاري رقم 128/2023 الصادر بتاريخ 18 أبريل 2023 وتنفيذا للمادة 20 من القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الديبلوماسي والقنصلي وتعديلاته.

وأدى هؤلاء قسمهم أمام وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله الذي هنأ أخواته وإخوانه الديبلوماسيات والديبلوماسيين الجدد لاجتيازهم البرنامج التدريبي والأكاديمي الذي أداره معهد الشيخ سعود الناصر الصباح الديبلوماسي الكويتي.

وأعرب وزير الخارجية عن بالغ الاعتزاز بانضمامهم إلى السلك الديبلوماسي وعن ثقته بأن الديبلوماسيات والديبلوماسيين الذين أدوا القسم سيبرون به وسيلتزمون روحا ونصا بمضامينه وموجباته إخلاصا للوطن والأمير والتزاما بالقوانين واللوائح والقيم الوطنية النبيلة ومبادئ وثوابت الديبلوماسية الكويتية وحرصا على خدمة مصالح المواطنين الكويتيين في الخارج ووضع اسم الكويت نصب أعينهم.

ووجه الديبلوماسيات والديبلوماسيين نحو تأدية الواجب بكل مهنية وإتقان والعمل بجهد دؤوب وتوظيف ما تلقوه من معلومات وخبرات في مهامهم العملية وحثهم على تمثيل الكويت في الخارج التمثيل المشرف من أجل رفع شأنها في جميع المحافل الدولية والمحافظة على ما جبل عليه أهل الكويت من خصال حميدة.

وشدد على ضرورة اليقظة والحذر في عملهم في ظل التحديات العديدة التي سيواجهونها في ميادين العمل وما تشهده الساحة السياسية إقليميا ودوليا.

وتمنى لهم المزيد من النجاح والتوفيق في خدمة الكويت وشعبها في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

وفيما يلي أسماء موظفي الوزارة المنقولين من الوظائف المدنية إلى كادر السلكين الديبلوماسي والقنصلي الـ 122 هم:

٭ وفاء محمد موسى البكر

٭ محمد عبدالوهاب الحمود العبدالوهاب

٭ غانم عبدالمحسن غانم الغانم

٭ سندس يوسف عبدالله العنيزي

٭ نجود يوسف محمود الميعان

٭ غيداء يوسف عبدالله فضالة

٭ شيخة ناصر حمد الوقيان

٭ مها سامي محمد الكليب

٭ حنان سليمان حمد السلطان

٭ إقبال فهد يوسف الغانم

٭ منى عبدالله علي الشويع

٭ شيخة عيسى عمر العتيق

٭ مها عبدالله حماد الصيفي

٭ لولوة سعود عبدالعزيز الرشيد

٭ نورة مساعد عبدالعزيز الرباح

٭ فرح محمد محمود العوضي

٭ فيصل محمد عباس المطوع

٭ عنود علي عبدالله الصالح

٭ عبدالعزيز سعود فرهود العتيبي

٭ الشيماء محمد عباس الغضبان

٭ أبرار جاسم محمد الميعان

٭ فجر عادل منصور البعيجان

٭ أمينة جمال يوسف الدواس

٭ زهراء عبدالهادي عبدالحميد الصالح

٭ أسيل خالد زيد الشهاب

٭ ثامر فيصل عجلان العنزي

٭ عزيزة سعود عبدالرزاق الخالد

٭ شيخة خالد عبدالله الانصاري

٭ ريهام يوسف سالم الوهيب

٭ عبدالرزاق محمد محمود الفيلكاوي

٭ فلاح أحمد عبدالله الفلاح

٭ فيصل عبدالوهاب جاسم الصميط

٭ غازي فيصل عبدالعزيز المرشد

٭ حصة عبدالله إبراهيم الفيلكاوي

٭ مهنا محمد جابر المهنا

٭ إبراهيم بدر سالم الزايد

٭ فهد راشد هدروس البذالي

٭ لولوة حمد عبدالله الرومي

٭ خالد حمد راجح المخيال

٭ شريفة طارق محمد بوخضور

٭ نورة محمد فهد الشايجي

٭ بدر فهد عبدالرحمن الجاسر

٭ عبدالله فهد عبدالله السعيدي

٭ ضاري عبدالله علي اظبيه

٭ لطيفة خالد صقر الغانم

٭ حصة صلاح علي حمادي

٭ خالد عبداللطيف عبدالرحمن الياقوت

٭ محمد علي محمد السبيعي

٭ شمايل عبدالله دعيج الخالدي

٭ فاطمة مساعد يعقوب اللوغاني

٭ عبدالله يعقوب يوسف بوعباس

٭ دلال يوسف أحمد الماص

٭ نور خالد مطلق الدويلة

٭ عبدالله محسن حمد المخيال

٭ علياء علي عبدالعزيز القطيفي

٭ فهد عبدالله أحمد الرياحي

٭ ريم يوسف سلطان السالم

٭ عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن السلوم

٭ عبدالله مزيد محمد الحسيني

٭ سليمان ثامر إبراهيم السيار

٭ أحمد عادل فهد الرقم

٭ فيصل أحمد أحمد الفوزان

٭ ضحى عبدالرحمن خليفة الريش

٭ هبة عبدالعزيز خالد المخيزيم

٭ هبة صباح ناصر صباح الصباح

٭ أسماء وائل محمد الحساوي

٭ روان سعد محمد الوسمي

٭ رحيق جاسم محمد العباد

٭ زين عبدالعزيز سعود العبدالرزاق

٭ نورة عبدالله أحمد الأحمد

٭ بشاير أحمد سيد عبدالمحسن الرفاعي

٭ خالد نايف رميح المطيري

٭ عبدالرحمن محمد عبدالعزيز القديري

٭ مشعل عبدالعزيز خلف الخلف السعيد

٭ أحمد علي فلاح العلي

٭ جمال عبدالرحمن حمود العتيبي

٭ لولوة سعود عبدالعزيز الراشد

٭ عبدالله حسين علي العبيد

٭ عجيل حمد أحمد الأحمد

٭ مها جمال ناصر الطخيم

٭ فيصل نصار سطام الخمسان

٭ سامي طلال سوعان العنزي

٭ خالد خليفه دهيسان بوشيبه المطيري

٭ روان بدر محمد بوقمبر

٭ سعد محمد سعد النويف

٭ فضة نايف فيصل الدويش

٭ عبدالعزيز محمد صالح الذويخ

٭ أسماء عبدالله أحمد الحجي

٭ زياد عبدالرحمن محمد ابوحيمد

٭ محمد باني سعد دخنان الرشيدي

٭ روان عصام علي الملا

٭ فجر اسامة عبدالرحمن الجسار

٭ طيبة صلاح عبدالله المضف

٭ عبير عدنان سيف الخوالد

٭ إيلاف عبدالرحمن خليفه الريش

٭ أروى خالد جاسم العميري

٭ موضي عبدالله محمد الخلف

٭ فهد عبدالله صالح العجيل

٭ هيا صالح حمد الإبراهيم

٭ طيبة عبدالرحمن صالح العواد

٭ دعاء حسين حمزة العوض

٭ عبدالله يوسف سعود الوقيان

٭ سليمان جمال يوسف الدواس

٭ منيرة محمد عيسى الرجيب

٭ فاطمة راشد جاسم المسبحي

٭ هيا خالد راشد العريفان

٭ ألطاف خليل إبراهيم دنبوه

٭ نوف خالد أحمد بن سلامة

٭ منيرة فواز دعيج سلمان الصباح

٭ جاسم محمد عبداللطيف السعيد

٭ بدر أسعد صالح السعيد

٭ مريم عبدالعزيز صالح السليمان

٭ سارة مسعود منصور الصالح

٭ خير النساء سلمان عبدالله القلاف

٭ أحمد فهد أحمد المنصور

٭ فهد حميدي سعد الفجي

٭ خلود حزام نحيطر الشريكة الرشيدي

٭ الزين حسن يوسف الجسمي

٭ ريم عبدالرزاق سليمان المرشود

٭ مريم علي عبدالمحسن العلي

٭ دلال رجا اديلم حسن العنيزي