النواف إزالة معوقات المشروعات الترفيهية



مشاريع 2024/2023 تشمل شاطئ البلاجات وونترلاند الترفيهي ومنتزه جنوب الصباحية وشاطئ المسيلة والواجهة البحرية ونادي رأس الأرض

تذليل المعوقات أمام تنفيذ مشاريع «المشروعات السياحية»

المجلس أعرب عن شكره للعاملين بالشركة على جهودهم المخلصة لتطوير قطاع السياحة والترفيه المجلس أشاد بجهود أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية في جامعتي الكويت وعبدالله السالم و«التطبيقي»

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح أمس في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

واطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة الوزارية التعليمية والصحية والشباب المتضمنة التقرير المقدم من وزارة التربية بشأن استعدادات الوزارة للعام الدراسي 2023/2024، وأثنى المجلس على الجهود المبذولة من قبل أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية في مدارس وزارة التربية لتوفير كل المتطلبات وتهيئة بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، وقرر المجلس تكليف وزارة التربية بالتنسيق مع وزارة الإعلام بإعداد خطة إعلامية بشأن استعدادات وزارة التربية للعودة للمدارس للعام الدراسي 2023/2024.

كما أثنى المجلس على العمل الذي يقوم به أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية في هذه المؤسسات الأكاديمية بهدف ضمان جودة التعليم والذي سينعكس بالإيجاب على التحصيل العلمي للطلبة.

واطلع المجلس على العرض المرئي المقدم من شركة المشروعات السياحية بشأن تنفيذ المشاريع الإستراتيجية للشركة، والتي سيتم إنجازها خلال العامين 2023 و2024، وهي مشروعات: شاطئ البلاجات وونترلاند الترفيهي ومنتزه جنوب الصباحية الترفيهي وشاطئ المسيلة وتطوير الواجهة البحرية ونادي رأس الأرض وغيرها من المشاريع ذات الصلة.

ووجه سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح الجهات المعنية إلى سرعة تذليل المعوقات التي تواجه تنفيذ تلك المشاريع.



وبعد الاجتماع، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري بما يلي:

استعرض مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد إلى المملكة المتحدة الصديقة الأسبوع الماضي وذلك تلبية للدعوة الموجهة لسموه من قبل ريشي سوناك - رئيس وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا، وتفضل سموه ليشمل برعايته وحضوره احتفالية مكتب الاستثمار الكويتي في المملكة المتحدة بمناسبة الذكرى الـ (70) على تأسيسه، وما جسدته تلك الزيارة من تعزيز للعلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط الكويت بالمملكة المتحدة الصديقة وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي والذي توج بتوقيع مذكرات تفاهم ثنائية بين البلدين.

ونظرا لقرب بدء العام الدراسي الجديد، وانطلاقا من حرص الحكومة على تهيئة أجواء دراسية مناسبة، اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة الوزارية التعليمية والصحية والشباب المتضمنة التقرير المقدم من وزارة التربية بشأن استعدادات الوزارة للعام الدراسي (2023/2024)، وقد أثنى مجلس الوزراء على الجهود المبذولة من قبل أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية في مدارس وزارة التربية لتوفير كل المتطلبات وتهيئة بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة التربية بالتنسيق مع وزارة الإعلام بإعداد خطة إعلامية بشأن استعدادات وزارة التربية للعودة للمدارس للعام الدراسي (2023/2024).

كما اطلع مجلس الوزراء على التقارير المقدمة من كل من (جامعة الكويت، جامعة عبدالله السالم، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب) بشأن استعدادات تلك الجهات لاستقبال العام الدراسي (2023/2024)، وقد أثنى مجلس الوزراء على العمل الذي يقوم به أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية في هذه المؤسسات الأكاديمية بهدف ضمان جودة التعليم والذي سينعكس بالإيجاب على التحصيل العلمي للطلبة.

وضمن إطار اهتمام الحكومة لتطوير المشاريع الترفيهية والسياحية في الكويت اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من شركة المشروعات السياحية بشأن تنفيذ المشاريع الاستراتيجية للشركة التي سيتم إنجازها خلال العامين 2023 و2024 وهي (مشروع شاطئ البلاجات، مشروع ونتر وندرلاند الترفيهي، مشروع منتزه جنوب الصباحية الترفيهي، مشروع شاطئ المسيلة، مشروع تطوير الواجهة البحرية، مشروع نادي رأس الأرض) وغيرها من المشاريع ذات الصلة، وقد وجه رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح الجهات المعنية إلى سرعة تذليل المعوقات التي قد تواجه تنفيذ تلك المشاريع.

وقد عبر مجلس الوزراء عن بالغ الشكر والتقدير للعاملين بشركة المشروعات السياحية على جهودهم المخلصة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية للشركة لتطوير قطاع السياحة والترفيه في البلاد.