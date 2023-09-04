نقل تبعيةالتأمينات والهيئة العامة للاستثمار والمشروعات السياحية إلى وزير المالية
التاريخ
9/4/2023 7:16:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس نقل تبعية الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية وشركة المشروعات السياحية إلى وزير المالية فهد الجارالله.
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