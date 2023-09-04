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فتق الحجاب الحاجز.. زيادة الوزن مسؤولة أحياناً

9/4/2023 7:14:45 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - يعد الحجاب الحاجز طبقة من العضلات تفصل بين البطن والصدر، وله فجوة طبيعية في موضع التقاء المريء بالمعدة.

وأوضح معهد الجودة والكفاءة الاقتصادية في القطاع الصحي بألمانيا أنه عند حدوث فتق الحجاب الحاجز تتحرك أجزاء من المعدة إلى أعلى إلى الصدر من خلال هذه الفجوة، موضحاً أن أسباب حدوث الفتق تكمن في زيادة الضغط على البطن على سبيل المثال بسبب زيادة الوزن وضعف النسيج الضام وضعف عضلات الحجاب الحاجز في منطقة المريء.

ويمكن أن يكون فتق الحجاب الحاجز خلقياً؛ إذ قد يولد الطفل بالفعل مصاباً بعيب في الحجاب الحاجز.

وتشمل عوامل الخطورة المؤدية إلى فتق الحجاب الحاجز التقدم في العمر والحمل وتراكم السوائل في تجويف البطن (على سبيل المثال نتيجة لأمراض الكبد) والضغط المتكرر أثناء التبرز (على سبيل المثال بسبب الإمساك المزمن) ورفع الأغراض الثقيلة بشكل متكرر.

وتتمثل أعراض فتق الحجاب الحاجز في الشعور بضغط أو ألم يشبه التقلصات خلف عظمة الصدر أو في الجزء العلوي من البطن وحرقة المعدة المتكررة، واضطرابات البلع، والشعور بالضغط في منطقة القلب، ومشكلات في الدورة الدموية بعد تناول الطعام.

وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، وتجنب حدوث مضاعفات خطيرة مثل التقرحات وفقر الدم المزمن وانحصار كيس الفتق. وفي غالبية الحالات يعالج فتق الحجاب الحاجز جراحياً.

. الشعور بضغط في منطقة القلب ومشكلات في الدورة الدموية بعد تناول الطعام من بين الأعراض.

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