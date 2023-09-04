تسلق جبل إفرست قد يصبح مكلفاً أكثر على الأجانب

ومن المتوقع زيادة الرسوم الحالية التي تبلغ 11 ألف دولار إلى 15 ألف دولار، في الربيع الذي يعتبر موسم ذروة التسلق.. وقال متحدث إنه سوف يتعين أن يوافق مجلس الوزراء على الزيادة قبل تطبيقها عام 2025.

ومن المعروف أن جبل إفرست يقع على حدود نيبال والصين، ويمكن تسلقه من الدولتين، لكن تكاليف تصاريح التسلق أغلى على الجانب الصيني.

ومنذ أول تسلق لتينزينج نورجي وإدموند هيلاري للجبل عام 1953 تم تسلق الجبل نحو 11500 مرة، وزاد الاهتمام بتسلق جبل إفرست في السنوات الأخيرة.

وذكرت هيئة السياحة في نيبال أن الزيادة في أسعار التصاريح لم تحدث منذ وقت طويل.

وبالإضافة إلى تكاليف التصاريح، هناك الكثير من التكاليف الأخرى التي يتحملها المتسلقون الأجانب، تتعلق بالأجهزة، وخزانات الأكسجين، والرحلات الداخلية، والإقامة، والغذاء، وفريق من المساعدين المحليين.

وإجمالياً، يمكن توقع دفع أي متسلق ما بين 30 ألف دولار، وأكثر من 100 ألف دولار مقابل تسلق جبل إفرست.