تشيكيا تدرس عدم قانونية العقاب البدني للأطفال

ومع ذلك، فإن مسودة التعديل لا تفرض عقوبات على الآباء، الذين يختارون استخدام الضرب على المؤخرة أو الصفع كإجراء تأديبي، حسب "إذاعة براغ" التشيكية اليوم الأحد.

وتردد أن الهدف من التعديل هو جعل الآباء يفكرون في وسائل تعليمية أكثر ملاءمة. تأتي هذه الخطوة في إطار خطة حكومية أوسع نطاقاً لمكافحة العنف المنزلي.

وطبقاً لنتيجة استطلاع رأي تم إجراؤه في يوليو (تموز) الماضي، فإن ثلثي الآباء التشيكيين يستخدمون أو قد استخدموا العقاب الجسدي عند التعامل مع سوء سلوك أطفالهم.