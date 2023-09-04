تشيكيا تدرس عدم قانونية العقاب البدني للأطفال

تشيكيا تدرس عدم قانونية العقاب البدني للأطفال
التاريخ
9/4/2023 7:14:42 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - طرحت وزارة العدل التشيكية مسودة تعديل للقانون المدني، ينص على أن العقاب البدني للأطفال "غير مقبول".
ومع ذلك، فإن مسودة التعديل لا تفرض عقوبات على الآباء، الذين يختارون استخدام الضرب على المؤخرة أو الصفع كإجراء تأديبي، حسب "إذاعة براغ" التشيكية اليوم الأحد.
وتردد أن الهدف من التعديل هو جعل الآباء يفكرون في وسائل تعليمية أكثر ملاءمة. تأتي هذه الخطوة في إطار خطة حكومية أوسع نطاقاً لمكافحة العنف المنزلي.
وطبقاً لنتيجة استطلاع رأي تم إجراؤه في يوليو (تموز) الماضي، فإن ثلثي الآباء التشيكيين يستخدمون أو قد استخدموا العقاب الجسدي عند التعامل مع سوء سلوك أطفالهم.
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