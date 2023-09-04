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المبادرة الوطنية تدعو لتحقيق فوري وحدي بحادث الانهيار في نابلس

9/4/2023 7:12:33 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس /PNN / نعت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية
شهداء لقمة العيش في نابلس الذين قضوا وهم يعملون لخدمة شعبهم ومدينتهم.

ودعت المبادرة الوطنية لاجراء
اتحقيق فوري و نزيه لتحديد المسؤولية عن استشهادهم.

و نعت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية شهداء لقمة العيش سعيد كوني و أحمد هندومة الذين استشهدا في حادث مؤسف اليوم في مدينة نابلس .

و طالبت بتحقيق فوري ونزيه في أسباب استشهادهم و تحديد المسؤولية و المسؤولين عن استشهادهم وتوفير الدعم الاجتماعي الكامل لعائلاتهم.

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