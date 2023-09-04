ودعت المبادرة الوطنية لاجراء

اتحقيق فوري و نزيه لتحديد المسؤولية عن استشهادهم.

و نعت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية شهداء لقمة العيش سعيد كوني و أحمد هندومة الذين استشهدا في حادث مؤسف اليوم في مدينة نابلس .

و طالبت بتحقيق فوري ونزيه في أسباب استشهادهم و تحديد المسؤولية و المسؤولين عن استشهادهم وتوفير الدعم الاجتماعي الكامل لعائلاتهم.