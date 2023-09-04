المبادرة الوطنية تدعو لتحقيق فوري وحدي بحادث الانهيار في نابلس
التاريخ
9/4/2023 7:12:33 PM
(MENAFN- Palestine News Network )
نابلس /PNN / نعت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية
شهداء لقمة العيش في نابلس الذين قضوا وهم يعملون لخدمة شعبهم ومدينتهم.
ودعت المبادرة الوطنية لاجراء
اتحقيق فوري و نزيه لتحديد المسؤولية عن استشهادهم.
و نعت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية شهداء لقمة العيش سعيد كوني و أحمد هندومة الذين استشهدا في حادث مؤسف اليوم في مدينة نابلس .
و طالبت بتحقيق فوري ونزيه في أسباب استشهادهم و تحديد المسؤولية و المسؤولين عن استشهادهم وتوفير الدعم الاجتماعي الكامل لعائلاتهم.
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