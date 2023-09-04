وبحسب مصادر مقدسية، فإن قوات الاحتلال اطلقت النار على الفتاة قبل اعتقلها

عند باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن.

وذكر شهود عيان أن شرطة الاحتلال اعتدت على فتاة بصاعق كهربائي قرب باب حطة، قبل أن تقتادها

إلى مركز لها في البلدة القديمة، فيما اعتقلت فتاة أخرى حاولت التدخل لمنع الاعتداء والاعتقال.

وأشارت

إلى أن قوات الاحتلال أغلقت

أبواب المسجد الأقصى والبلدة القديمة، بعد أنباء عن حدث أمني عند باب حطة.