الاحتلال يعتقل فتاة فلسطينية بعد إطلاق النار عليها قرب المسجد الأقصى
التاريخ
9/4/2023 7:12:33 PM
(MENAFN- Palestine News Network )
القدس المحتلة /PNN /اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، في وقت متاخر من ليلة الاثنين فتاة
فلسطينية قرب المسجد الأقصى.
وبحسب مصادر مقدسية، فإن قوات الاحتلال اطلقت النار على الفتاة قبل اعتقلها
عند باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن.
وذكر شهود عيان أن شرطة الاحتلال اعتدت على فتاة بصاعق كهربائي قرب باب حطة، قبل أن تقتادها
إلى مركز لها في البلدة القديمة، فيما اعتقلت فتاة أخرى حاولت التدخل لمنع الاعتداء والاعتقال.
وأشارت
إلى أن قوات الاحتلال أغلقت
أبواب المسجد الأقصى والبلدة القديمة، بعد أنباء عن حدث أمني عند باب حطة.
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