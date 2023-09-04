توقعات بفرار 1.8 مليون سوداني إلى دول الجوار بسبب الحرب

توقعات بفرار 1.8 مليون سوداني إلى دول الجوار بسبب الحرب
التاريخ
9/4/2023 7:12:06 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - قالت الأمم المتحدة، الاثنين، إنها تتوقع وصول أكثر من 1.8 مليون سوداني إلى دول الجوار مع احتدام الحرب.
وعلى صعيد التطورات الميدانية، أعلنت قوات الدعم السريع إسقاط ثاني طائرة حربية للجيش خلال أيام.
وفر بالفعل أكثر من مليون شخص من السودان إلى دول مجاورة، مثل تشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى، في خضم اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم وغيرها من المناطق.
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