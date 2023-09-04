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حميدتي ينفي إعدام الأسرى في السودان

9/4/2023 7:12:06 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نفى قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي"، مساء الاثنين، أن تكون قواته تعدم الأسرى، مؤكدا أن قواته منتشرة بشكل كبير في العاصمة الخرطوم، مشددا على أن الحرب فُرضت على قواته.


وقال دقلو في تسجيل صوتي نشره على حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "إن قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، اتهمنا بالخيانة لكن الجيش بادر بمهاجمتنا وفرض علينا الحرب".


واضاف :" البرهان رفض مقترح التوأمة بين قواتنا والجيش السوداني، ونحن ندافع عن أنفسنا وعن الديمقراطية في السودان. سكاي نيوز


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