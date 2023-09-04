حميدتي ينفي إعدام الأسرى في السودان



وقال دقلو في تسجيل صوتي نشره على حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "إن قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، اتهمنا بالخيانة لكن الجيش بادر بمهاجمتنا وفرض علينا الحرب".



واضاف :" البرهان رفض مقترح التوأمة بين قواتنا والجيش السوداني، ونحن ندافع عن أنفسنا وعن الديمقراطية في السودان. سكاي نيوز



