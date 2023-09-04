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انتبه لهذه العلامات- مرض خطير تكشف عنه عيناك

9/4/2023 7:12:05 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- يجب فحص العين جيدًا أمام المرآة يوميًا، لأن هناك علامات تحذيرية تظهر عليها، قد تدل على الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة، مثل سرطان القولون والمستقيم.
علامات سرطان القولون في العين


لا تقتصر أعراض سرطان القولون على البراز المدمم واضطراب حركة الأمعاء وتقلصات المعدة وفقدان الوزن فقط، بل تشمل أيضًا علامات تظهر في العين.
وفي دراسة منشورة في مجلة علم الأعصاب السريري، وجد الباحثون أن مرضى سرطان القولون يعانون من عدم وضوح الرؤية والعمى الليلي في كلتا العينين.
ويرجع سبب مشاكل الرؤية المرتبطة بسرطان القولون إلى اعتلال الشبكية، الذي يعتبر العرض الرئيسي للأورام الخبيثة في الأمعاء، بحسب المجلة الطبية لتقارير الحالة السريرية.
ولا يؤثر سرطان القولون سلبًا على العين بسبب النقائل المدارية فقط، وهي حالة ينتقل فيها الورم الخبيث من موضع الإصابة إلى أجزاء أخرى بالجسم، بل أوضح المعهد الوطني للاضطرابات العصبية والسكتة الدماغية أن هناك سببين آخرين، هما:
- حدوث خلل في الجهاز المناعي، يجعل الأجسام المضادة المكافحة للسرطان تهاجم عن طريق الخطأ الخلايا الطبيعية في الجهاز العصبي.
- إفراز الورم الخبيث للهرمونات الوظيفية.
وفيما يخص النقائل المدارية لسرطان القولون، أظهرت دراسة سابقة أنها تصيب العين بالمشكلات التالية:
- ألم العين.
- جحوظ العين.
- حساسية الضوء.
- الرؤية المزدوجة.
- فقدان النظر.

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