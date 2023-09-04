أغذية غنية بالسكر أكثر من المتوقع.. احذرها



1- الزبادي المنكه



أثبتت نتائج بعض الدراسات، أن الزبادي المنكه غني بكمية كبيرة من السكر أكثر من المتوقع خاصًة إذا كانت الزبادي تحتوي على قطع الفاكهة، لذلك فمن الأفضل استبدال الزبادي المنكه بالعادي منه أو وضع القرفة أو الفواكه الطازجة، وذلك لتخفيف كمية السكر التي يتم الحصول عليها.

2- صلصة الطماطم

تعتبر صلصة الطماطم من الأطعمة الخادعة لاحتوائها على كمية كبيرة من السكر، وذلك لأن السكر بمثابة مادة حافظة لصلصة الطماطم، لذلك يفضل استعمال صلصة الطماطم الطازجة لتقليل كمية السكر وزيادة القيمة الغذائية التي يتم الحصول عليها.

3- عصير الفواكه

من الطبيعي أن عصائر الفاكهة تحتوي على كمية من السكر ولكن إضافة السكر وتخزين العصائر يزيد من المخاطر الصحية حتى وإن كانت مادة حافظة، وبالتالي يفضل تناول العصائر الطازجة أو تناول العصائر المعلبة الخالية من السكر، وذلك لتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

4- الفواكه المجففة

تعرف الفواكه المجففة بأنها أكثر صحة من الطازجة ولكن يجب الحذر جيدًا من تلك الأنواع التي تحتوي على سكريات مضافة، وذلك للحصول على أكبر قدر من الفوائد الصحية، إلى جانب ذلك يجب الأخذ في الاعتبار عدم تناول كمية كبيرة من الفواكه المجففة، لأنها قد تعطي نتائج عكسية.